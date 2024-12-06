بظروف غامضة.. العثور على ممثلة يابانية شهيرة ميتة داخل منزلها

شفق نيوز/ عثرت السلطات المحلية في اليابان، يوم الجمعة، على الممثلة ميهو نكاياما، ميتة في حوض استحمام بمنزلها في طوكيو.

وتوفيت الممثلة اليابانية التي كانت تبلغ من العمر 54 عاما بعد أن لوحظ غيابها عن العمل، مما استدعى الاتصال بالإسعاف، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية.

ولاحظ أحد معارف ناكاياما، الجمعة، عدم حضورها إلى العمل، فجرى الاتصال بالمسعفين الذين أكدوا وفاتها في مكان الحادث، فيما لا يزال سبب وفاتها قيد التحقيق، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وكان من المقرر في الأصل أن تقدم ناكاياما عرضا لعيد الميلاد في أوساكا، الجمعة، لكنها ألغت ظهورها، مشيرة إلى سوء حالتها الصحية.

وجاء في بيان على موقعها الإلكتروني: "لقد صدمنا من وقوع هذا الحدث المفاجئ"، مضيفا أن سبب الوفاة لم يتم تأكيده بعد.

وحققت ناكاياما نجاحا كمغنية في الثمانينيات والتسعينيات في ذروة تأثير البوب الياباني لكنها اشتهرت ببطولة فيلم "لوف ليتر" Love Letter عام 1995.

وحقق الفيلم نجاحا كبيرا في شباك التذاكر وحظي بإشادة النقاد محليا ودوليا، وحصلت ناكاياما على العديد من جوائز أفضل ممثلة عن أدائها.

وتركت ناكاياما وراءها ابنا، وهو في حضانة زوجها السابق، الموسيقي هيتوناري تسوجي.