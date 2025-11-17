شفق نيوز- بكين

اكتشف علماء صينيون، نوعا جديدا من الديناصورات العملاقة يُدعى Tongnanlong zhimingi، عاش قبل نحو 147 مليون سنة في المنطقة التي تُعرف اليوم بمقاطعة سيتشوان.

ويبلغ طول هذا الديناصور بين 23 و28 مترا، أي ما يعادل ارتفاع مبنى مؤلف من عشرة طوابق.

ويُعد هذا "التنين" من أكبر الديناصورات التي عُثر عليها في المنطقة، وقد اكتُشفت عظامه في موقع بناء بمدينة تشونغتشينغ.

وتمكّن الباحثون من تحديد نوعه اعتمادا على عدد من فقرات الظهر والذيل، إضافة إلى أجزاء من الأكتاف والأرجل.

وينتمي هذا الكائن إلى عائلة Mamenchisauridae، وهي ديناصورات طويلة العنق تتميز بوجود فراغات ونتوءات في عظامها تُسهِم في تخفيف وزن أجسامها الضخمة.

ويشير العلماء إلى صعوبة تحديد الحجم الدقيق لهذا الحيوان، إذ إن أعناق هذه الديناصورات نادرا ما تُحفَظ بشكل جيد، ولتقدير طوله، قارن الباحثون العظام المكتشفة بأنواع مشابهة احتفظت بهياكل عظمية كاملة، وأظهرت النتائج الأولية أن Tongnanlong كان عملاقا بحق.

وينتمي هذا النوع الجديد إلى مجموعة Eusauropoda، وهي مجموعة كبيرة من الديناصورات العاشبة طويلة العنق، حيث يسهم هذا الاكتشاف في تقديم صورة أوضح للحياة الحيوانية في أواخر العصر الجوراسي في حوض سيتشوان، حيث سبق العثور على نوع آخر طويل العنق هو Qijianglong guo.

بطول عشرة طوابق.. اكتشاف نوع جديد من الديناصورات في الصين

وتوحي هذه الاكتشافات بتعايش عدة مجموعات ضخمة من الديناصورات في منطقة واحدة خلال تلك الحقبة.