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بطول أصابع 11 سنتيمتراً.. تركية تدخل موسوعة "غينيس"

Category: منوعـات

Date: 2022-04-05T07:50:25+0000
بطول أصابع 11 سنتيمتراً.. تركية تدخل موسوعة "غينيس"

شفق نيوز/ تمكنت التركية، رُميساء غَلْغِي، صاحبة لقب أطول امرأة بالعالم، من تسجيل 3 أرقام قياسية جديدة دخلت بها موسوعة "غينيس".

ووفق ما ذكره الموقع الإخباري الرسمي "تي آر تي خبر"، أصبحت غلغي "صاحبة أكبر يد، وأطول ظهر، وكذلك أطول أصابع بالعالم".

ويبلغ طول رُميساء (25 عامًا) 2 متر و15 سنتيمترًا، وفق تصنيف موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، لتحصل في 2021 على لقب "المرأة الأطول بالعالم"، حيث تعاني من متلازمة "ويفر" (نمو الجسم بسرعة أكبر من الطبيعي).

وفي حديث لها قالت المرأة الأطول بالعالم، إن يدها اليمنى تبلغ 24.93 سنتيمترًا، فيما يبلغ طول إصبعها الأوسط 11.2 سنتيمترًا، وظهرها 59.9 سنتيمترًا، وهي الأرقام التي جعلتها تدخل موسوعة الأرقام القياسية.

وفي تصريحات سابقة كانت غلغي قد قالت إنها سجلت عام 2014 الرقم القياسي في موسوعة "جينيس" ضمن تصنيف "أطول فتاة تحت عمر الثامنة عشرة".

وتابعت: "أنا فخورة لأنني سجلت الرقم القياسي العالمي للمرة الثانية".

وأوضحت آنذاك أنها تخطط للعمل في مجال تصميم وتطوير مواقع الويب، كما ترغب في السفر لعدد من بلدان العالم بغرض التعرف على ثقافات جديدة.

وكشفت رُميساء عن معاناتها من بعض المشاكل الجسدية بسبب طولها الزائد، ما أثر سلبا على قيامها ببعض الأنشطة في حياتها اليومية، ولكن سرعان ما تعايشت مع الأمر بواقعية.

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