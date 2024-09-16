بطولة منى زكي.. مصر تُرشّح فيلم "رحلة 404" لتمثيلها في سباق الأوسكار

شفق نيوز/ أعلنت نقابة المهن السينمائية المصرية برئاسة المخرج مسعد فودة، ترشيح فيلم "الرحلة 404"، لتمثيل مصر في سباق الأوسكار 2024.

وقالت نقابة المهن السينمائية في بيان رسمي مساء الإثنين إن الفيلم اختير من قبل لجنة مُشكّلة من السينمائيين والنقاد، إذ فاز بأغلبية التصويت بين قائمة قصيرة ضمت مجموعة من الأفلام.

وحول عمل اللجنة هذا العام قال نقيب السينمائيين مسعد فودة: "إن اللجنة عقدت جلستين الأولى للقائمة الطويلة ومشاهدة الأفلام، والثانية للقصيرة واختيار الفيلم الأكثر تصويتًا، مضيفا أن الجلسة الثانية شهدت جدلًا واسعًا بين أعضائها بسبب مستوى الأفلام المعروضة عليها وهو ما دفعنا لمناشدة جميع الجهات والمؤسسات وشركات الإنتاج والمنتجين الأفراد بالاهتمام بمضمون ومستوى الفيلم المصري.

وحول اختيار فيلم "الرحلة 404" قال فودة: " إنه كان الأكثر تصويتًا، ورأت اللجنة أنه يحمل مضمونًا جيدًا، ويمكن أن يمثلنا في تلك المنافسة".

وأشار نقيب المهن السينمائية إلى أن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، كانت قد وضعت آليات جديدة لعمل اللجنة بأن يتم تحديث قوائم المشاركين باللجنة كل ستة أعوام، مؤكدا أن من مر على مشاركته أكثر من خمس أو ست سنوات يتم اختيار عضو آخر غيره حتى يتم تجديد دماء اللجان.

تدور قصة فيلم "رحلة 404" حول شخصية سيدة تدعى غادة سعيد، تعمل مندوب تسويق عقاري، وتحاول التخلص من ماضيها وحياتها السابقة التي كانت ترفضها تمامًا، وتستعد للسفر لأداء فريضة الحج لتعلن توبتها وتتقرب من الله بالصلاة.

وخلال الفيلم تصطدم البطلة غادة بوالدتها التي كانت السبب في الآلام التي عاشتها، خاصة أن الأم تعرضت لحادث ضخم وتحتاج مبلغا ماليا ضخما لإجراء عدة عمليات جراحية، ما يدفع غادة للعودة للسرقة لتوفير تلك الأموال، وفي النهاية تنجح في توفير المبلغ والسفر للحج وإعلان توبتها.

فيلم "الرحلة 404" بطولة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبدالرسول، نورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة، ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.