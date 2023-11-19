بضمنها العراق.. تعرّف على الدول التي يمنح مواطنوها "البقشيش"

شفق نيوز/ يمكن اعتبار "البقشيش" بمثابة التعبير عن الكرم أو الامتنان وفقاً لدراسة حديثة جرت في 50 دولة لعدد من السكان المحليين والسائحين، حيث رصدت اختلاف عادات منح "البقشيش" من بلد إلى آخر، فبعضها يكون أكثر سخاءً في حين أن دولاً أخرى لا ترد في ثقافتها هذه "الإكرامية".

وبحسب الدراسة فقد جاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول الأكثر سخاءً بـ"البقشيش" حيث بلغت نسبته 20%، تليها الصين 18%، ثم اليابان 15-20%، وجاءت ألمانيا رابعاً.

وتابعت الدراسة؛ أن الهند جاءت خامساً بنفس النسبة 15-20%، والمملكة المتحدة سادساً 15-20%، ثم فرنسا سابعاً 15-20%، وروسيا ثامناً 15-20%، وكندا تاسعاً 15-20%، ثم جاءت إيطاليا عاشراً 10-20%.

أما العراق وحسب التقرير فقد جاء في المراتب الأخيرة من بين هذه الدول حيث يمنح البقشيش بين 10-15%، ويليه البرتغال ثم نيوزيلندا.