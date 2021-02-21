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بصورة عارية.. صديقة رونالدو تتصدر غلاف "InStyle"

Category: منوعـات

Date: 2021-02-21T19:20:04+0000
بصورة عارية.. صديقة رونالدو تتصدر غلاف "InStyle"

شفق نيوز/ تصدرت عارضة الأزياء، جورجينا رودريغز ، غلاف مجلة "InStyle" بنسختها الإسبانية.

وظهرت جورجينا في جلسة التصوير بصورة عارية بالكامل، وأخفت المناطق الحساسة بحقيبة كبيرة من دار "غوتشي" العالمية.

ونشرت عارضة الأزياء الإسبانية الصورة عبر صفحتها في موقع "إنستغرام" معلقة عليها بعبارة "انتهز الفرصة"، وحظيت بإعجاب أكثر من مليوني شخص في غضون 7 ساعات، ويتابع صفحتها أكثر من 23 مليون و700 ألف شخص.

وأشارت جورجينا في المقابل إلى أنها "مرت بالعديد من الظروف الصعبة خلال حياتها. وأن الله عوضها بعائلة جميلة وحبيب مثابر وناجح" كما تكلمت عن تواضع عائلة النجم البرتغالي كريستيانو، هداف يوفنتوس، وكم هم لطفاء معها.

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