بصمة عراقية في ناسا.. "رحلة من الأرض إلى الفضاء.. بالعربي"

شفق نيوز/ تشارك المهندسة العراقية ديانا السندي، المتخصصة في مجال هندسة الفضاء بوكالة ناسا، في القمة الافتتاحية لمبادرة "بالعربي"، التي تنظمها مؤسسة قطر يومي 19 و20 أبريل/ نيسان 2025 في الدوحة.

وستتحدث السندي خلال القمة حول موضوع "كيف نُقرّب الفضاء من عالمنا"، ضمن جلسات استكشافية تهدف إلى تسليط الضوء على الابتكار والتقدم العلمي باللغة العربية.

وتشهد القمة مشاركة أكثر من 500 شخصية بارزة من العالم العربي والعالم، وتتناول مواضيع متنوعة تشمل استكشاف الفضاء والاستدامة والذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى حلقات نقاشية حول تطوير المحتوى العربي وتعزيز الابتكار بلغة الضاد.

وديانا السندي المقيمة في الولايات المتحدة تعد أول مهندسة من اصول عراقية تعمل بوكالة ناسا في تطوير صواريخ استكشاف الفضاء وتصنيع محركات الأقمار الصناعية.