"بشرى للمدخنين".. دواء "جديد" يساعدك على الإقلاع عن "السجائر الإلكترونية"

شفق نيوز/ كشفت دراسة حديثة نُشرت في دورية الجمعية الطبية الأميركية أن دواء فارينيكلين، المعروف تجارياً باسم "شانتكس" والمستخدم منذ سنوات للإقلاع عن تدخين السجائر التقليدية، يُظهر نتائج مشجعة لدى من يدمنون السجائر الإلكترونية.

وشملت الدراسة 261 شاباً وشابة تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عامًا، جميعهم يدخنون النيكوتين يوميًا أو بشكل شبه يومي من خلال السجائر الإلكترونية، دون أن يكونوا من المدخنين المنتظمين للتبغ. وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، تلقت إحداهما عقار فارينيكلين، فيما حصلت الأخرى على دواء وهمي، إلى جانب جلسات دعم نفسي أسبوعية ورسائل نصية تشجيعية.

نتائج لافتة

وبعد ثلاثة أشهر من بدء التجربة، أظهرت النتائج أن 51% من الذين تناولوا فارينيكلين نجحوا في الامتناع عن التدخين الإلكتروني خلال الشهر الأخير من العلاج، مقارنة بـ14% فقط في مجموعة الدواء الوهمي.

وعند المتابعة بعد ستة أشهر، أي بعد مرور نحو شهرين على انتهاء العلاج، حافظ 28% من مستخدمي الدواء الحقيقي على الامتناع عن التدخين، مقابل 7% في المجموعة الأخرى، مما يؤكد فعالية الدواء على المدى المتوسط.

ووصف الباحثون هذه الدراسة بأنها "أول تجربة سريرية لاختبار علاج دوائي مخصص للإقلاع عن تدخين النيكوتين الإلكتروني لدى الشباب"، مشيرين إلى أن الغالبية العظمى من هذه الفئة لا تدخن التبغ بانتظام، لكنها تعاني من إدمان النيكوتين من خلال الأجهزة الإلكترونية.

وأكدوا أن النتائج تُبرز وجود خيار علاجي فعّال وآمن من حيث الآثار الجانبية، يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في مساعدة هذه الفئة العمرية على التخلص من إدمان النيكوتين الإلكتروني، في وقت تتزايد فيه معدلات استخدام السجائر الإلكترونية بين الشباب حول العالم.