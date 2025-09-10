بسمك 5.6 ملم.. آبل تطلق "آيفون Air"

شفق نيوز- متابعة

أعلنت شركة آبل، يوم الأربعاء، عن إطلاق هاتفها الجديد "آيفونAir",الذي يُعتبر أنحف هواتفها الذكية على الإطلاق، بسماكة لا تتجاوز 5.6 ملم فقط.

وجاء الإعلان خلال فعالية خاصة أقامتها الشركة، حيث أكدت أن الهاتف الجديد يجمع بين التصميم النحيف والمتانة العالية والأداء المتطور، دون التأثير سلبًا على عمر البطارية.

مواصفات الجهاز الرئيسية:

التصميم والمتانة:

تم تصنيع هيكل الهاتف من التيتانيوم الطبي، مع استخدام زجاج "Ceramic Shield" الذي تزعم الشركة أنه أكثر مقاومة للخدش بثلاث مرات مقارنة بموديلات سابقة.

عمر البطارية:

أفادت آبل بأن الهاتف يوفر عمر بطارية يصل إلى 40 ساعة من تشغيل الفيديو المستمر، وذلك بسبب استخدام تقنية eSIM حصريًا، وتحسينات في إدارة الطاقة عبر نظام iOS 26، وميزة "الوضع التكيفي للطاقة".

الشاشة:

يضم الهاتف شاشة OLED مقاس 6.5 بوصة، تدعم تقنية ProMotion بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وتبلغ ذروة سطوعها 3000 شمعة/م². كما تدعم الشاشة خاصية Always-On Display وتقلل الانعكاسات بنسبة 75%.

الأداء:

يعمل الهاتف بمعالج A19 Pro، الذي يتضمن وحدة معالجة مركزية سداسية النواة، ووحدة معالجة رسومات محسنة بنسبة 30%، بالإضافة إلى محرك عصبي متطور للعمليات الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

الاتصالات:

يدعم الهاتف تقنيات الاتصال الحديثة، بما فيها Wi-Fi 7، وBluetooth 6، وبروتوكول Thread الخاص بتقنيات إنترنت الأشياء، مع تحسينات في أداء واستهلاك شبكات الجيل الخامس.

نظام الكاميرات:

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل، وأخرى أمامية بدقة 18 ميجابكسل، مع ميزة التصوير المتزامن بالكاميرتين الأمامية والخلفية.

السعر والتوفر:

يتوفر "آيفونAir "بأربعة ألوان وسعات تخزين تتراوح من 256 غيغابايت إلى 1 تيرابايت، بسعر يبدأ من 999 دولارًا أمريكيًا.