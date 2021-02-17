بسمة الكويتية في فيديو جديد بعد اعتناقها اليهودية

شفق نيوز/ ظهرت الفنانة ابتسام حميد، المعروفة باسم ”بسمة الكويتية، في مقطع جديد، عقب إعلانها اعتناق الديانة اليهودية، في مقطع أحدث صدمة وضجة واسعتين حينها.

وقالت ابتسام حميد في المقطع الجديد: "أنا من البدون، أمي كويتية، ولأن البدون يُعتبرون غير بشر بالنسبة لهم وفقط كرت لإلهاء النواب، أنا عانيت لسنوات طويلة من الاضطهاد والتحقير وامتهان إنسانيتي ومحرومة من كل حقوقي المدنية".

وأضافت: "لو أنا أقدمت على الانتحار ما حصلت الضجة التي رافقت تغيير ديانتي، شي وايد زين أنه نتطبع معاهم، أنا للأمانة ما شعرت بالقوة إلا عندما غيرت ديانتي إلى اليهودية، وأصبحت أقوى من السابق".

وتابعت قائلة: "هناك ذكر أني أحمل الجنسية العراقية، ولي الفخر، لكن أنا لا أحمل الجنسية العراقية، وأنا من البدون وأمي كويتية، ولكن كما ذكرت إذا أحد تكلم في الحق وطالب بحقوقه يلفقون له أي شيء".