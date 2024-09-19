بسعر يزيد مئات الدولارات عن الرسمي.. إطلاق مبيعات آيفون 16 في روسيا رغم الحظر

شفق نيوز/ فتحت شركات تجزئة روسية الحجز المسبق لأحدث هاتف آيفون وسط تحايل على حظر فرضته شركة أبل على التصدير لروسيا، مما يمنح المستهلكين فرصة الطلب المسبق للأجهزة لكن بسعر يزيد مئات الدولارات عن السعر في الولايات المتحدة.

وأوقفت شركة أبل جميع مبيعات منتجاتها في روسيا في مارس 2022 وأوقفت خدمات مثل أبل باي ردا على الحرب الروسية ضد أوكرانيا. كما أن عقوبات فرضتها دول غربية سعت إلى الحد من صادرات التكنولوجيا إلى روسيا.

وسيتعين على الروس شراء آيفون 16 بأسعار تزيد مئات الدولارات مقارنة مع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، بحسب تقرير وكالة رويترز.

وتلجأ علامات تجارية أجنبية أوقفت صادراتها إلى روسيا إلى طرق غير مباشرة الآن للوصول إلى المستهلكين، عادة عبر بلدان لم تفرض عقوبات على روسيا مثل تركيا وكازاخستان والصين والهند والإمارات.