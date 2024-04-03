بسعر "خيالي".. مزاد عالمي يعرض أقدم نسخة مصرية من "الكتاب المقدس"

شفق نيوز/ تعتزم دار "كريستي" للمزادات العالمية، طرح أقدم نسخة مصرية من "الكتاب المقدس" والتي تعود إلى ما بين القرنين الثالث والرابع ميلادي بسعر يعد "خيالياً".

ووصفت الدار النسخة التي تنوي عرضها في المزاد بأنها "أقدم نسخة مصرية من الكتاب المقدس إذ يعود تاريخها إلى الفترة من 250 إلى 350 ميلادي"، بحسب وكالة "رويترز".

وتباع النسخة النادرة بمزاد عالمي في العاصمة البريطانية لندن خلال شهر حزيران/ يوينو المقبل، وبسعر يقترب من أربعة ملايين دولار.

وأوضح كبير المتخصصين في مخطوطات العصور الوسطى وعصر النهضة في الدار، يوجينيو دونادوني، أن "ما لدينا هنا هو أقدم النصوص المعروفة لسفرين من الكتاب المقدس".

وقال إن النسخة كُتبت على مدار 40 عاماً في أحد الأديرة في صعيد مصر، وهي محفوظة خلف زجاج شبكي وتحتوي على "رسالة بطرس الأولى" و "سفر يونان".

وأشار إلى أنه تم اكتشاف المخطوطة في مصر، في خمسينيات القرن الماضي، وحصلت عليها جامعة "ميسيسيبي" الأمريكية، وظلت محتفظة بها حتى العام 1981، ثم حصل عليها جامع المخطوطات النرويجي الدكتور مارتن شوين لاحقاً.