بسعر خيالي.. بيع فستان للأميرة ديانا في مزاد علني

شفق نيوز - متابعة

عرض أحد فساتين الأميرة ديانا من تصميم بيلفيل ساسون للبيع في مزاد خيري لملابسها وإكسسواراتها نظمته دار جوليان للمزادات الأمريكية.

وفاز بالمزاد رينيه بلانت، التي تدير متحفاً افتراضياً للأميرة ديانا، حيث أقيم المزاد الذي حمل عنوان "أسلوب الأميرة ديانا ومجموعة ملكية"، في فندق بينينسولا بيفرلي هيلز في لوس أنجلوس.

وعرضت أكثر من 300 قطعة للبيع، متعلقة بديانا وأفراد آخرين من العائلة المالكة البريطانية، إذ بيع الفستان بمبلغ 520,000 دولار.

وارتدت ديانا بين عامي 1988 و1992، فستاناً أزرق مزخرف بنقشة زهور، من قماش الكريب دي شين (حريري) في العديد من زياراتها إلى المستشفى، ومن هنا جاء لقبه "فستان الرعاية".

وارتدت ديانا "فستان الرعاية" في العديد من الدول، بما في ذلك أستراليا والبرازيل ونيجيريا وإسبانيا، وبالطبع المملكة المتحدة.

بدوره، قال مارتن نولان، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لدار "جوليان"، إنه "كان فستانا ملونا وبسيطا، ومحببا ويجذب الأنظار، عندما كانت تزور الاميرة ديانا الأطفال والأشخاص في المستشفى، كانوا ينجذبون إلى الألوان ويشعرون أنهم يستطيعون احتضانها".