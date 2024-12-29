بسرعة تصل إلى 450 كم بالساعة.. ابتكار صيني جديد لأسرع قطار بالعالم

شفق نيوز/ عرضت شركة السكك الحديدية الصينية CR، يوم الأحد، نموذجا أوليا لقطار CR450 فائق السرعة، والذي ستتراوح سرعته ما بين 400 إلى 450 كم / ساعة.

ونشرت شركة السكك الحديدية في بيان عبر منصة WeChat صورة للقطار الجديد، موضحة أنها تتوقع أن تساهم هذه الإضافة الجديدة في تسريع عمليات النقل داخل البلاد بشكل كبير في المستقبل القريب.

وأشارت الشركة إلى أن الخصائص التقنية للقطار من "مسافة الكبح الأقصر، والثبات، ونظام التحكم المحسن" تجعله أكثر أمانا من غيره، كما سيكون أكثر راحة وكفاءة في استهلاك الطاقة.

وبحسب البيان فإن القطار CR450 يعكس قوة الصين في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار وكذلك في إنتاج المعدات عالية التقنية".

وتخطط الشركة في المستقبل لإجراء سلسلة من الاختبارات لهذا القطار وإطلاقه للخدمة في أقرب وقت ممكن.

وفي مقابلة مع بوابة China.com.cn، تحدثت المهندسة الرئيسية في الأكاديمية الصينية لعلوم السكك الحديدية، تشاو هونغوي، عن التحديات الرئيسية التي تواجهها عند تصميم قطار بسرعة تشغيل قصوى تصل إلى 400 كم/ساعة.

تم نشر المواصفات التقنية الأولية للقطار الكهربائي CR450 من قبل شركة السكك الحديدية الوطنية الصينية China Railway في يناير من العام الماضي.

ويتم تنفيذ هذا المشروع في إطار الخطة الرابعة عشرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للصين والتي تمتد لمدة 5 أعوام انطلقت في 2021 وتنتهي 2025.

وفقا لما ذكرته تشاو هونغوي، تم إعداد المواصفات التقنية لـ 13 نظاما فرعيا للقطار الكهربائي بحلول نهاية عام 2022، كما تم إجراء عدة تجارب بحثية أولية، ومن المتوقع أن يكتمل العمل عليه العام المقبل.

ووفقا لها تتمثل الصعوبات التي تواجه تطوير القطار الكهربائي CR450 في العديد من الصعوبات، منها:

يتطلب تصميم القطار المستقبلي تقليل استهلاك الطاقة مقارنة بـ CR400 Fuxing، ولتحقيق ذلك، يجب تقليل مقاومة الهواء أثناء الحركة، وفي نفس الوقت، تحسين كفاءة نظام الجر.

تتمثل الصعوبة الثانية في مسافة التوقف، التي يجب تقليصها من خلال تطبيق تقنيات جديدة.

تقليل مستوى الضوضاء عند الحركة بحيث تصل إلى 68 ديسيبل أثناء الحركة بسرعة 400 كم/ساعة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام مواد جديدة لامتصاص الصوت وعزل الضوضاء في تصميم القطار.

اعتماد معايير السرعة التي يجب أن ترفع السرعة التشغيلية المسموح بها للقطارات من 350 إلى 400 كم/ساعة.

ووفقا لما ذكرته تشاو هونغوي، من الضروري تعزيز وتحسين نظام المعايير بشكل أكبر، وقالت: "يجب علينا إنشاء نظام معايير أكثر شمولا ليس فقط للقطارات عالية السرعة، ولكن للبنية التحتية أيضا مثل مسارات السكك الحديدية، ووسائل الاتصال، وأنظمة التحكم في حركة القطارات ومراقبة المسار".