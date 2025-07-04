بسبب مشعوذ وكنز وهمي.. تونسي يقتلع عيني زوجته بشوكة طعام

شفق نيوز - تونس

أقدم رجل تونسي على اقتلاع عيني زوجته مستخدما شوكة طعام، تنفيذا لما طلبه منه أحد المشعوذين بهدف استخراج كنز.

وقال والد الضحية، في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة "روسيا اليوم"، إن زوج ابنته، البالغة من العمر 29 عاماً، حاول تنفيذ ما طلبه المشعوذ، وعندما رفضت ابنته خلع عينيها، قام بتعنيفها وتسبب لها بكسر في الرقبة، ثم أمسك بها واقتلع عينيها بالشوكة، قبل أن يغادر حاملا عينيها بين يديه، تاركا إياها مضرجة بالدماء.

وأضاف أن السلطات الأمنية تم إبلاغها بالجريمة التي وقعت في ولاية القيروان، وتمكنت من إلقاء القبض على الجاني الذي اعترف بما ارتكبه.

وأشار إلى أن ابنته، المتزوجة منذ عامين، تخضع حاليا للعلاج في المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة، وقد فقدت بصرها.

ودعا والد الضحية، السلطات إلى التدخل العاجل لرعاية ابنته، واتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار ظاهرة الشعوذة، التي أودت بحياة وأمان العديد من الأبرياء، كما قال.