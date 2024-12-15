بسبب مشاكل في الصدر.. وفاة الفنان المصري نبيل الحلفاوي

شفق نيوز/ توفي اليوم الأحد، الفنان المصري نبيل الحلفاوي، عن عمر يناهز 77 عامًا، إثر أزمة صحية شديدة بسبب مشاكل في الصدر.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن صحة الحلفاوي تدهورت في الساعات الأخيرة، حيث كان في العناية المركزة منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت آخر مشاركات الراحل الفنية، خلال فيلم "تسليم أهالي" الذي تم عرضه عام 2022، وظهر ضيف شرف في أحداث العمل الذي قامت ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، والفنان هشام ماجد وشارك في البطولة بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز.

وُلد الحلفاوي في حي السيدة زينب يوم 22 إبريل عام 1947، وبعد تخرجه من كلية التجارة التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج فيه عام 1970، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح حيث قدم العديد من المسرحيات ثم اتجه إلى التلفزيون، وكان أول أعماله في التلفزيون مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول عام 1980.

شارك في العديد من الأعمال السينمائية أبرزها "وقُيدت ضد مجهول، "الأوباش"، "ثمن الغربة"، "المحاكمة"، "فقراء لا يدخلون الجنة".

ومن أبرز الأعمال التي اشتُهر بها عبر مسيرته فيلما "الطريق إلى إيلات"، و"العميل رقم 13" ، فضلا عن مسلسلات "الحب وأشياء أخرى"،" رأفت الهجان"، "دموع صاحبة الجلالة" ، "زيزينيا"، "ونوس".