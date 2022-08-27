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بسبب كوندي.. فريق روسي "يسخر" من برشلونة 

Category: منوعـات

Date: 2022-08-27T10:23:34+0000
بسبب كوندي.. فريق روسي "يسخر" من برشلونة 

 شفق نيوز / أعلن نادي سبارتاك موسكو الروسي، اليوم السبت، عن تعاقده مع المهاجم السنغالي كيتا بالدي، لمدة 3 مواسم وحتّى صيف 2025، في صفقة انتقال حر.

وكان اللاعب السنغالي (27 عاماً) قد لعب لأندية أوروبية عدّة، ومنها: موناكو الفرنسي ولاتسيو وإنتر ميلان وسامبدوريا وكالياري في إيطاليا.

واستغل النادي الروسي هذا التعاقد، لمحاولة "السخرية" من نادي برشلونة الإسباني الّذي يواجه مشاكل في تسجيل اللاعبين الجدد، هذا الصيف.

وقال حساب نادي سبارتاك موسكو في موقع تويتر: "تمّ تسجيل توقيع جديد دون مشاكل، هل تشعر بالغيرة؟"، مع إشارة لحساب الفريق الكتالوني.

وتأتي تغريدة سبارتاك موسكو بعد معاناة نادي برشلونة في تسجيل الوافد الجديد، الفرنسي جيوليس كوندي، والّذي غاب عن أول جولتين في مسابقة الدوري الإسباني، لعدم قدرة البلوغرانا على تسجيله ضمن قوائم (الليغا).

ويعمل برشلونة على قيد جيوليس كوندي، ليكون متاحاً في تشكيلة الفريق، بدءاً من مواجهة بلد الوليد، مساء الأحد، ضمن الجولة الثالثة في الدوري الإسباني.

يشار إلى أن نادي سبارتاك موسكو قام في أكثر من مناسبة بـ"السخرية" من بعض الأندية الأوروبية، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، خلال سوق الانتقالات الصيفي.

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