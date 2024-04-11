بسبب "كسوف الإثنين".. منجّمة امريكية ترتكب مجزرة بعائلتها وتنتحر

شفق نيوز/ أقدمت منجّمة أمريكية أخافها الكسوف الذي حصل الاثنين الماضي، فوق الولايات المتحدة، على قتل شريكها طعناً، وإلقاء ابنتيها من سيارتها على الطريق السريعة، قبل ساعات قليلة من الظاهرة السماوية، بحسب ما أوردت صحيفة "لوس أنجليس تايمز".

وكانت دانييل جونسون التي عُثر عليها ميتة بعد وقت قصير في سيارتها، تعرّف عن نفسها بأنها "معالجة إلهية"، وكانت توفر عبر الإنترنت خدمات ما يُعرف بـ"تنقية الهالة" (من الطاقة السلبية)، وتوقعات الأبراج.

واتخذت لنفسها اسم "أيوكا" عبر شبكات التواصل الاجتماعي. "نهاية العالم" واعتبرت "أيوكا" في منشور عبر شبكة "إكس" الأسبوع الفائت أن الكسوف "ذروة الحرب الروحية" ورأت أن على الجميع "اختيار معسكر". وأكدت في منشور آخر أن "نهاية العالم حانت".

وصباح الاثنين، قبل ساعات قليلة من الكسوف، قتلت شريكها، وهو جندي سابق يبلغ 29 عامًا، عبر طعنه في قلبه بسكين، وفقًا لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز".

وتركت آثار قدمين ملطختين بالدماء في شقتهما في لوس أنجلوس، قبل أن تهرب بسيارتها من طراز "بورش كايين" مع ابنتيها، بحسب المعطيات الأولية للتحقيق التي أوردتها الصحيفة.

وبينما كانت تسير بسرعة على طريق سريع في المدينة، دفعت طفلتيها إلى خارج السيارة. وفيما نجت البكر البالغة تسع سنوات، عُثر على جثة شقيقتها الصغرى، وهي رضيعة في شهرها الثامن.

وعثرت الشرطة في وقت لاحق على السيارة التي اصطدمت بسرعة 160 كيلومترًا في الساعة بشجرة على طريق ساحلية.

وكانت جثة جونسون مشوهة بشدة ويصعب التعرف عليها، بحسب الصحيفة.