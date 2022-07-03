بسبب "حلزون عملاق".. ذعر وحجر صحي في مدينة أمريكية (صور)

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأمريكية، يوم الأحد، عن فرض الحجر الصحي على إحدى المدن بعد رصدها "الحلزون الإفريقي العملاق"، بعد النجاح في القضاء عليه العام الماضي.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" فقد تم رصد "الحلزون الإفريقي العملاق" في حزيران/ يونيو الماضي من قبل بستاني في مقاطعة باسكو، شمال تامبا، وهي المرة الأولى التي تم فيها اكتشاف مجموعة منها خارج جنوب فلوريدا.

وبحسب الصحيفة يمكن أن ينمو "الحلزون الأفريقي العملاق" إلى حجم قبضة اليد ويحمل طفيلياً يسبب التهاب السحايا، وقد نجح المسؤولون في القضاء عليه في جنوب فلوريدا العام الماضي بعد معركة استمرت عقداً من الزمن بين البشر ضد الآفات.

ولمحاولة احتوائهم، وضع مسؤولو الولاية جزءاً من مقاطعة باسكو في منطقة نيو بورت ريتشي تحت الحجر الصحي هذا الأسبوع.

وصدر قرار يلزم بعدم نقل أي نباتات أو نفايات في الفناء أو حطام أو سماد أو مواد بناء بشكل قانوني دون إذن، خوفاً من انتشار الحلزونات، مع تنبيه بغسل الخس لأنه مأوى لهم.

ويمتد الحجر الصحي من دائرة نصف قطرها حوالي نصف ميل من مجموعة الحلزون المحددة وقد يتغير أو ينمو إذا تم العثور على المزيد من الحلزونات.

وقال الأستاذ المساعد في جامعة فلوريدا والمتخصص في السيطرة على الحياة البرية المزعجة، بيل كيرن، إن "مقاطعة باسكو أكثر جفافاً قليلاً من جنوب فلوريدا لأن لديك تلك المنطقة الكبيرة من الموطن العشبي، والحلزون البري الأفريقي العملاق عادة يحب الرطوبة، ويحب النباتات الكثيفة لذلك من الغريب ظهوره في هذا المكان".

وتعد الحلزونات الأرضية الأفريقية العملاقة "واحدة من أكثر الآفات انتشاراً على هذا الكوكب، وفقاً لوزارة الزراعة وخدمات المستهلك في فلوريدا، حيث تأكل أكثر من 500 نوع من النباتات.

ومن المعروف أن الحلزونات تختبئ في أماكن باردة ورطبة أثناء النهار، وتتغذى في الليل وتضع عدة آلاف من البيض طوال حياتهم، ويمكن أن تنمو بعض القواقع حتى يصل طولها إلى 8 بوصات وعرضها 5 بوصات.

ويمكن أن تحمل أيضًا طفيليًا يسبب التهاب السحايا لدى البشر والحيوانات، إذا أكله الناس، وقد يكون موجودا، على سبيل المثال، في الخس غير المغسول جيدا أو غيره من المنتجات التي انزلق عبرها الحلزون الحامل للطفيلي، تاركًا وراءه أثرًا من الوحل.