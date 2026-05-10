بسبب تشققات في قرص الفرامل.. "تسلا" تستدعي أكثر من 200 ألف سيارة

أعلنت شركة "تسلا"، استدعاء أكثر من 200 ألف سيارة، من بينها 173 شاحنة "سايبرتراك".

وذكر تقرير لشبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأميركية، أن السيارات من طرازات "3"، و"إكس"، و"إس"، و"واي"، وتم استدعائها بسبب خلل برمجي يعطل كاميرا الرؤية الخلفية لفترة وجيزة.

كما استدعت الشركة الشاحنات من طراز "سايبرتراك"، بسبب تشققات في قرص الفرامل، قد تؤدي إلى انفصال مسمار تثبيت العجلة عن محورها، مما يزيد من خطر وقوع حادث وإصابات.

ويشمل الاستدعاء شاحنات "سايبرتراك" موديلات بين عامي 2024 و2026، المزودة بعجلات فولاذية قياس 18 بوصة.

وذكرت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة، أن "الطرق الوعرة والانعطافات الحادة قد تجهد فتحة مسمار التثبيت في قرص الفرامل، مما يؤدي إلى ظهور تشققات، ومع استمرار القيادة قد ينفصل مسمار التثبيت في النهاية عن محور العجلة".

وقد يؤثر انفصال هذا المسمار على التحكم في المركبة، مما يزيد من خطر وقوع حوادث.

ولم تسجل "تسلا" أي حوادث أو وفيات أو إصابات مرتبطة بأي من المشكلتين المذكورتين، حسب "إيه بي سي".