بسبب "بائع عصير".. كاظم الساهر يكشف اسمه الحقيقي وسر لقبه

شفق نيوز/ كشف نجم الغناء العربي، الفنان العراقي كاظم الساهر، يوم السبت، عن اسمه الحقيقي وسبب اختياره للقبه.

وقال الساهر خلال حوار تلفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" إن اسمه كاظم جبار إبراهيم، وحين غنى أول أغنية وسجلها باسم كاظم جبار، أحد الأشخاص سخر منه، قائلا: "واحد بشكل استفزازي قال لي أنت كاظم جبار اسمك يصلح بياع عصير قلت له: يشرفني شكرا".

وأضاف "رجعت جلست مع أصدقائي وأخبرتهم إنه صار كذا موقف مثل إهانة كانت، وفعلا سميت نفسي الساهر، الذي هو لا يشبهني تماما، الساهر وليس له علاقة بكاظم الساهر، فأنا لا أسهر والله العظيم، حتى والدي قال لي تعال أنت (من وين جبت الساهر)، قلت له اسم فني فقط".

وأوضح أنه عاني من بعض المشاكل بسبب عدم وجود لقب الساهر في بعض المعاملات الورقية، وقال "في المعاملات الرسمية (ما يمشوني) ويقولوا لي أنت (مو نفس) الشخص، في الأوراق مكتوب فيها كاظم جبار إبراهيم وأوراق مكتوب كاظم جبار الساهر، اضطريت اعمل تغيير الأوراق".