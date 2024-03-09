بسبب الإساءة للنبي محمد.. المغرب يمنع توزيع مجلة "ماريان" الفرنسية

شفق نيوز/ منعت السلطات المغربية توزيع مجلة "ماريان" الفرنسية بالبلاد بسبب رسم "كاريكاتير" اعتبر مسيئا لنبي الإسلام محمد بن عبد الله.

ونقل موقع "le360" المغربي عن مصدر حكومي، وتابعته وكالة شفق نيوز، أن "العدد الصادر بتاريخ 29 شباط/فبراير من المجلة منع من التوزيع بسببرسم كاريكاتوري للنبي محمد، يتضمن بعض العناوين التي ترمي إلى تشويه الصورة أو حتى تلطيخها بهدف تحقيق المزيد من المبيعات".

ورأت السلطات في عدد المجلة استخفافا تجاه موضوع " أساسي وحساس" لأكثر من 1.5 مليار مسلم في العالم" بحسب الموقع، مضيفا أن "توقيت نشر الكاريكاتير، عشية شهر رمضان المبارك، يزيد من خطورة هذا الفعل".

وتبرر السلطات موقفها بأن قانون الصحافة والنشر يسمح لها بمنع توزيع المنشورات الأجنبية إذا تضمنت إساءة للدين الإسلامي.

وتنص المادة 31 من قانون الصحافة والنشر، على أنه "يجوز عدم الترخيص بتوزيع المطبوعات الأجنبية والمطبوعات الدورية الأجنبية (..) إذا كانت تتضمن إساءة للدين الإسلامي".

وتوزع المجلة بانتظام في المغرب على غرار باقي المجلات والصحف الفرنسية، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم منع عدد من التوزيع بالمملكة.

ويمتلك المجلة الملياردير التشيكي دانييل كريتينسكي، وتديرها ناتاشا بولوني، التي قال الموقع المغربي إن زملاءها يصنفونها في خانة "المحافظين الجدد".

ولم يصدر أي تعليق من المجلة حتى الآن عن قرار السلطات المغربية بمنع توزيع عددها الأخير.