بسبب الضريبة.. "الزعيم" عادل إمام يقاضي وزارة المالية المصرية

شفق نيوز/ تقدم الفنان المصري الشهير، عادل إمام، يوم السبت، بطعن قضائي ضد وزارة المالية المصرية، على خلفية فرض ضرائب مستحقة عليه تقدر قيمتها بنحو 6.4 مليون جنيه.

ووفقاً لوسائل إعلام مصرية، فقد كشف المحامي خالد الأشواح، وكيل المخرج والمنتج رامي إمام، نجل الممثل عادل إمام، أنه أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بوقف قرار لجنة الطعن بمأمورية الضرائب، والتي قدرت قيمتها بـ6.4 مليون جنيه (محو 207 آلاف دولار أمريكي) على الفنان الكوميدي، عن مسلسلات "عفاريت عدلي علام"، و"عوالم خفية"، و"مسلسل فلانتينو".

المحامي ذكر في معرض الدعوى أن اشتراك عادل إمام في مسلسل "عفاريت عدلي علام" معفى من ضريبة القيمة المضافة، باعتبار أنه قد جرى تصويره داخل المنطقة الحرة بمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن الأمر ذاته ينطبق على مسلسلي "عوالم خفية"، و"فلانتينو".

بالإضافة إلى ذلك، طالب المحامي في طعنه بانتداب مكتب الخبراء للانتقال إلى الجهة المتعاقد معها، للتأكد من أن العمل تم تصويره بالمنطقة الحرة، والانتقال للشركات المنتجة للأعمال التي اشترك بها الطاعن، والاطلاع على العقود المحررة مع الطاعن، التي توضح أن الأعمال ستتم داخل المنطقة الحرة.

يشار إلى أن عادل إمام، المعروف بـ"الزعيم"، كان قد احتفل خلال أيار/ مايو الماضي ببلوغه سن 83 عاماً.