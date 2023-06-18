بسبب "الضجر".. زوجان أمريكيان يستغنيان عن كنز بـ1.7 مليون دولار

شفق نيوز/ عادة ما يرتبط العثور على كنز بالثراء وتحقيق الأحلام، سواء كان الأمر بالصدفة أو من خلال البحث الدؤوب عن الكنوز، غير أن ما حدث مع زوجان أمريكيان قلب هذه المعادلة وجعلهما يتنازلان عن ما يقدر بنحو 1.7 مليون دولار مقابل مبلغ زهيد.

ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فقد عثر جون رييس وزوجته على 800 ألف بنس نحاسي في قبو منزل عائلي قديم بلوس أنجلوس، ويعود هذا الكنز إلى والد زوجة رييس قبل وفاته.

وكانت الولايات المتحدة قد خفضت محتوى النحاس في بنساتها في ثمانينيات القرن الماضي، مما دفع والد زوجة رييس إلى حفظ العملات المعدنية القديمة، لاعتقاده أنها ستصبح ذات قيمة يوما ما.

وأكد الزوجان أن كمية النقود المخبأة كانت كبيرة، لدرجة أن الأمر استغرق يوما كاملا لإزالتها من القبو.

وبعد العثور على هذا "الكنز"، اتصل رييس بأقرب فرع لبنك "ويلز فارغو" لمعرفة ما إذا كان يريد الحصول على هذه البنسات، لكن المديرة قال إنه لا توجد مساحة كافية في الخزنة.

وعند سماعها عن حجم الكنز، قالت مديرة البنك إنه على الزوجين إجراء مسح للعملات المعدنية، حيث "من المحتمل أن يكون هناك بنس واحد بقيمة أكثر من مليون دولار".

ويمكن أن تصل قيمة بعض "بنسات لينكولن" التي كانت بحالة جيدة وصكت عام 1971 إلى ألف دولار، في حين أن البنسات النادرة الأقدم قد تصل قيمتها إلى 1.7 مليون دولار.

وفور سماعه بذلك، قام رييس ببعض الأبحاث وقرر العثور على مثل هذا الكنز، لكن وفقا للصحيفة الأمريكية فإن الأسرة استسلمت بعد ساعة من البحث في نحو 300 بنس، وعرضت كل العملات للبيع مقابل 25 ألف دولار.

وقال رييس "لم يكن لدينا أدنى فكرة عما كنا نبحث عنه".