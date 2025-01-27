"بسبب الزواج".. حمام دم في عائلة سورية جنوب تركيا

شفق نيوز/ شهدت مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا جريمة عائلية مروعة حيث أقدم شاب سوري، يدعى محمد الشيخ إسماعيل (26 عامًا)، على قتل شقيقته حلا (18 عامًا) وإصابة أخرى، مريم (28 عامًا)، إثر خلاف حول موضوع الزواج.

ووفقًا لوسائل إعلام تركية، دخل القاتل في مشاجرة حادة مع شقيقتيه داخل منزل مريم، ليشهر مسدسه ويطلق النار عليهما.

وأشارت إلى أن الشرطة وسيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الجريمة فور تلقي البلاغ من الجيران، وتم نقل الشابتين إلى المستشفى. ورغم محاولات العلاج، توفيت الأخت الصغرى حلا، بينما لا تزال مريم تتلقى العلاج، وحالتها غير حرجة.

وبحسب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشب الخلاف بعد أن حاولت حلا إقناع عائلتها بالموافقة على زواجها من شاب تقدم لها، مما أدى إلى تصاعد الخلاف بشكل مأساوي.

وذكر شهود عيان، أن الشرطة التركية تلاحق الأخ القاتل الذي فرَّ من مكان الحادث في منطقة "أيوب سلطان" في غازي عنتاب.

وبعد اكتمال التحقيقات وإجراءات الطب الشرعي، تسلمت عائلة الضحية جثتها ودفنتها في مقبرة "يشيل كينت".

تجدر الإشارة إلى أن غازي عنتاب تستضيف نحو نصف مليون لاجئ سوري يشكلون نحو ربع سكان الولاية البالغ مليوني نسمة.