بسبب الذكاء الاصطناعي.. خطة بريطانية لتدريب 10 ملايين عامل تحسباً لفقدان وظائف

شفق نيوز- لندن

كشفت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كيندال، يوم الجمعة، أن المملكة المتحدة تخطط لتدريب عشرة ملايين عامل استعداداً لسدة الحاجة في بعض الوظائف بسبب توسع استخدامات الذكاء الاصطناعي.

وقالت كيندال في تصريح صحفي: "أريد أن أكون صريحة مع الجمهور. بعض الوظائف ستختفي".

وعبرت عن قلقها بشأن فرص العمل للمبتدئين والخريجين في مجالات مثل القانون والتمويل، مشيرة إلى أنها "ليست مطمئنة بالكامل" لتوقعات زيادة فرص العمل الناتجة عن التكنولوجيا.

وكان عمدة لندن صادق خان قد حذّر سابقاً من أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح "سلاح دمار شامل للوظائف" إذا لم يُستخدم كأداة للتحول الإيجابي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان" خلال خطاب أمام قادة التكنولوجيا والأعمال في لندن، أكدت كيندال أن حزب العمال "لن يترك الناس يواجهون التغيير وحدهم".

وأعلنت خطة لتدريب 10 ملايين عامل بريطاني على المهارات الأساسية في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030، بما في ذلك أعضاء الحكومة.

وتهدف الخطة إلى مساعدة العاملين على التكيف مع التحولات الجديدة في سوق العمل، وجعل بريطانيا "الأسرع تبنياً للذكاء الاصطناعي بين دول مجموعة السبع"، مع خلق وظائف جديدة ضمن أربع مناطق مخصصة لنمو تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ووصفت الوزيرة التغيرات القادمة بأنها "ثورة صناعية خلال عقد واحد"، مضيفة أن التكنولوجيا ستغيّر حياتنا بالكامل "للأفضل".

وأعلنت أيضاً عن برامج تدريب رقمية واسعة النطاق بالتعاون مع شركة "مولتيفيرس"، ومبادرة لدعم النساء في دخول الوظائف التقنية المبتدئة، واصفة المشروع بأنه "أكبر خطة وطنية لتطوير المهارات منذ تأسيس الجامعة المفتوحة".

كما تم إنشاء وحدة جديدة ضمن وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا تُعنى بـ"مستقبل العمل" بمشاركة النقابات العمالية وقادة الأعمال.

وتواجه الحكومة انتقادات لاعتمادها على شركات ذكاء اصطناعي أميركية قد تنافس العمال البريطانيين في المستقبل، بما في ذلك تبرع بقيمة مليون دولار من "ميتا" لدعم تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجالات الدفاع والأمن والنقل، واختيار شركة "أنثروبيك" الأميركية لتطوير مساعد ذكي للخدمات العامة على "gov.uk" يقدم نصائح مهنية للباحثين عن عمل مجاناً، إلى جانب مذكرة تفاهم مع "أوبن إيه آي" المطوّرة لـ"ChatGPT".