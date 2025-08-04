بسبب الانتهاكات.. "تيك توك" تزيل 10 ملايين فيديو عراقي خلال 3 أشهر

شفق نيوز- متابعة

أعلنت منصة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، عن إزالة أكثر من 10 ملايين فيديو في العراق خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك بسبب مخالفتها لإرشادات المجتمع.

جاء ذلك في تقرير للتطبيق عن إنفاذ إرشادات المجتمع للربع الأول من عام 2025 سلط فيه الضوء على الخطوات التي اتخذها لتعزيز بئية رقمية آمنة في عدد من الدول العربية.

وأوضحت المنصة، أن نسبة الإزالة الاستباقية للمحتوى المخالف في العراق بلغت 99.5%، فيما تم حذف 95.5% من المواد المخالفة خلال أول 24 ساعة من نشرها، وعلى صعيد البث المباشر، حظرت المنصة أكثر من 346 ألف مضيف، وأوقفت نحو 650 ألف بث مباشر بسبب تجاوزات مماثلة.

ووفقاً للتقرير، فقد أزالت المنصة 16.5 مليون فيديو مخالف لإرشادات المجتمع خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى آذار/ مارس 2025، في كل من العراق ومصر ولبنان والإمارات والمغرب.

وفيما يتعلق بمحتوى البث المباشر LIVE، أوقفت "تيك توك" أكثر من 19 مليون بث مباشر مخالف على مستوى العالم خلال الربع الأول من العام، بزيادة بنسبة 50% مقارنة بالربع السابق.

وفي الربع الأول من عام 2025 وحده، حظرت تيك توك 849.976 من مضيفي البث المباشر، وأوقفت بشكل استباقي أكثر من 1.5 مليون بث مباشر في كل من العراق، ومصر، والإمارات، ولبنان، والمغرب.

هذا وكانت وزيرة الاتصالات العراقية، هيام الياسري، قد أعلنت في وقت سابق، نيتها حظر تطبيق "تيك توك"، الذي يستخدمه أكثر من 34 مليون عراقي، مشيرة إلى مطالبات عائلية واسعة بوقفه بدعوى تأثيره السلبي على القيم المجتمعية.

وأكدت الوزيرة أن التطبيق يساهم في "تفكك النسيج الاجتماعي"، فيما يعتبره مختصون أداة مهمة لرواد الأعمال وصناع المحتوى ومصدر دخل لآلاف الشباب في مجالات التسويق والبيع الرقمي.