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بسبب اختبار جدول الضرب.. عروس تغادر مراسم الزواج و تترك زوجها

Category: منوعـات

Date: 2021-05-06T21:00:42+0000
بسبب اختبار جدول الضرب.. عروس تغادر مراسم الزواج و تترك زوجها

شفق نيوز/ قامت فتاة هندية برفضها الزواج من عريسها في يوم العرس بعد فشله في اجتياز اختبار أجرته له في الرياضيات، لتغادر العروس قاعة الزفاف.

تعود أحداث القصة الى يوم الأربعاء في 5 مايو، خلال حفل زواج في ولاية أوتار براديش الهندية، عندما قررت العروس إجراء اختبار صغير لزوج المستقبل، وفق (سبوتنيك بالعربي).

وقررت العروس اختبار العريس بجدول الضرب 2، الى أن زوج المستقبل فشل في الاختبار، لتقرر العروس رفض الزواج ومغادرة الحفل.

وقالت العروس: "إنها لا تستطيع الزواج بشخص لا يعرف أساسيات الرياضيات، بينما عجز الأصدقاء وأفراد العائلة عن إقناع العروس بالعدول عن رأيها".

وأعربت ابنة عم العروس عن دهشتها عندما عرفت أن العريس غير متعلم، حيث قالت: "عائلة العريس أخفت عنا مسألة تعليمه، ربما لم يذهب إلى المدرسة من الأساس، لقد خدعتنا عائلة العريس، لكن أختي الشجاعة انسحبت دون خوف من المحظورات الاجتماعية".

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