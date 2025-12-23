بزيادة فلكية.. إيران الأغلى عالمياً في أسعار آيفون 17 برو ماكس

شفق نيوز- بغداد/ طهران

تصدّرت إيران قائمة أغلى دول العالم في سعر هاتف iPhone 17 Pro Max، متجاوزةً جميع الأسواق العالمية، في وقت أظهرت فيه المقارنة اتساع الفجوة بين الأسواق المقيدة والأسواق المفتوحة، مع بقاء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في ذيل القائمة كأرخص وجهتين لشراء الهاتف.

وبحسب رصد خاص لوكالة شفق نيوز للأسواق المحلية، وصل سعر iPhone 17 Pro Max (سعة 1 تيرابايت) نحو 2,800 إلى 2,900 دولار أميركي، وهو ما يجعل إيران الأغلى عالمياً دون منافس في تسعير هذا الطراز، وبفارق يتجاوز 130 بالمئة مقارنة بالسعر الرسمي في الولايات المتحدة.

ويُعزى هذا الارتفاع الحاد إلى مجموعة عوامل، أبرزها القيود المفروضة على استيراد أجهزة Apple، واعتماد السوق على قنوات غير رسمية، إضافة إلى تقلبات حادة في سعر الصرف وارتفاع تكاليف التسجيل والتفعيل.

أما في تركيا، فيبلغ السعر الرسمي لـ iPhone 17 Pro Max بعد احتساب الضرائب ما يعادل نحو 2,000 إلى 2,100 دولار أميركي.

ورغم أن تركيا تُعد تقليدياً من الدول الأعلى سعراً في منتجات آبل، إلا أن المقارنة الأخيرة تُظهر أنها باتت أقل من إيران، نتيجة العبء الضريبي الكبير المفروض على الأجهزة الإلكترونية.

وفي العراق، تُظهر بيانات أسواق التجزئة المحلية، أن سعر iPhone 17 Pro Max يتباين بحسب سعة التخزين، إذ يتراوح بين 1,805,000 دينار و2,460,000 دينار، أي نحو 1,378 دولاراً وصولاً الى 1,878 دولاراً، ما يضع العراق ضمن الشريحة الأعلى سعراً مقارنة بالسعر الرسمي الأميركي، ويجعله ثالثاً بين الأسواق الواردة في هذه المقارنة بعد إيران وتركيا.

ويرتبط هذا الارتفاع بعدة عوامل، منها غياب البيع الرسمي المباشر، والاعتماد على الاستيراد الفردي، فضلاً عن تفاوت الأسعار بين المحافظات، خاصة بين بغداد وأربيل.

في المقابل، حافظت الولايات المتحدة على موقعها كأرخص سوق لشراء آيفون 17 برو ماكس، بسعر رسمي يبلغ 1,199 دولاراً أميركياً (قبل الضرائب)، ويُعد هذا السعر المرجع الأساسي عالمياً، وتأتي بعده كوريا الجنوبية بأسعار قريبة، تدور حول 1,220 إلى 1,250 دولاراً مدفوعة بمنافسة قوية في سوق الهواتف الذكية واستقرار نسبي في العملة والضرائب.