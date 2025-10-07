بريطاني وفرنسي وأميركي يحصلون على جائزة نوبل للفيزياء

شفق نيوز- متابعة

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، يوم الثلاثاء، منح جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2025 لكل من البريطاني جون كلارك، والفرنسي ميشال ديفوريه، والأميركي جون مارتينيس، تقديرا لإسهاماتهم الرائدة في تطوير أنظمة الحوسبة الكمية فائقة التوصيل.

وينتمى العلماء الثلاثة لجامعة كاليفورنيا، كما أن ديفوريت لها صلة بجامعة يال.

وقالت الأكاديمية السويدية: "تسمح ميكانيكا الكم للجسيم بالتحرك مباشرة عبر حاجز، باستخدام عملية يطلق عليها النفق".

وذكر البيان أن أحد الأسئلة الرئيسية في الفيزياء هو "الحجم الأقصى لنظام يمكنه أن يظهر تأثيرات ميكانيكا الكم".

وأضاف البيان أن الفائزين بالجائزة هذا العام أجروا اختبارات بدائرة كهربائية "أظهروا من خلالها أن كل من النفق الميكانيكي الكمي ومستويات كمية الطاقة في نظام تكون كبيرة بحيث يمكن حملها في اليد".

وذكرت الأكاديمية أن الفائزين الثلاثة سيتقاسمون قيمة الجائزة البالغة 11 مليون كرونة سويدية (نحو 1.1 مليون دولار)، على أن تسلم الجوائز في حفل يقام في 10 كانون الأول/ديسمبر المقبل في ستوكهولم، تزامنا مع ذكرى وفاة مؤسس الجائزة ألفريد نوبل.

ويعد فوز كلارك وديفوريت ومارتينيس، استمراراً لتوجه جوائز نوبل في السنوات الأخيرة، نحو تكريم الأبحاث التي تمزج بين الفيزياء النظرية والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة، خصوصا في مجالات المواد الكمية والحوسبة الفائقة.