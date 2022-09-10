بريطانيون يرون ملكتهم الراحلة في "الغيوم وقوس القزح"  

شفق نيوز/ تمتعت الملكة إليزابيث الثانية بشعبية كبيرة في أوساط الشعب البريطاني الذي تجمع قرب القصر بمجرد إعلان تدهور صحتها، وظهرت هذه الشعبية، وفق عدة صحف بريطانية، في صور غيوم وأقواس قزح، تداولها بريطانيون قائلين إنها تجسد شكل الملكة، بل تحمل رسالة منها.

وشاركت امرأة بريطانية صورة لشكل سحابة تشبه الملكة إليزابيث تطفو فوق بلدة إنكليزية، يفترض أنها التقطت بعد ساعة واحدة فقط من وفاة الملكة، بحسب ما تقول.

وشاركت ليان بيثل، التي تعيش في تيلفورد في غرب ميدلاندز في إنجلترا، الصورة على فيسبوك، مشيرة إلى أنها بدت مشابهة بشكل ملحوظ للملكة التي ترتدي قبعتها المميزة، وفق ما نقلت "دايلي ميل".

https://twitter.com/MailOnline/status/1568226345930428417

كما ظهر قوس قزح مزدوج فوق قصر باكنغهام إلى جانب قوس آخر في قلعة وندسور بعد ظهر اليوم الجمعة في صور أخرى، إذ قال كثيرون إن الملكة "أرسلت لنا رسالة" بأنها "تركتنا حقا"، وفق ما يكتب أحد البريطانيين على تويتر.

وقال أحد مستخدمي تويتر: "قوس قزح في قلعة وندسور جعلني أبكي. أرسلت لنا ملكة قوس قزح رسالة".

واعتبر آخرون أن ذلك علامة على أن الملكة "غادرتنا حقا" حيث ظهرت أقواس قزح بعد فترة وجيزة من الإعلان عن خبر وفاتها.

وستدخل بريطانيا ودولها في الكومنولث الآن في فترة حداد مدتها عشرة أيام.

وسيتم نقل نعش الملكة إلى لندن على متن القطار الملكي قبل أن ترقد في قاعة وستمنستر في مجلسي البرلمان لمدة أربعة أيام حيث سيتمكن مئات الآلاف من الأشخاص من تقديم احترامهم.

وتظهر صور تشكيلا سحابيا يشبه قوام الملكة فوق بلدة إنجليزية بعد ساعة واحدة فقط من وفاتها، بسحب الصور المتداولة. وبدا أنها ترتدي قبعتها المميزة، وفق ما نقل تقرير من موقع "بورد باندا".

وشاركت امرأة، صورة لشكل سحابة تشبه الملكة إليزابيث تطفو فوق بلدة تيلفورد الإنجليزية، يفترض أنها التقطت بعد ساعة واحدة فقط من وفاتها.

ويقول الموقع إنه إضافة إلى الغيوم الغريبة، بدأت أقواس قزح في الظهور في جميع أنحاء المملكة المتحدة بعد فترة وجيزة من الإعلان عن وفاة الملكة. وظهر قوس قزح مزدوج فوق قصر باكنغهام إلى جانب قوس قزح آخر في قلعة وندسور، وقال كثيرون إنها طريقة الملكة لإرسال رسالة إليهم ووداعها الأخير.

ونقلت صحيفة "دايلي ميرور" عن امرأة أنها رصدت ملكة بريطانيا على شكل غيوم بعد لحظات فقط من وفاتها. وتحدثت تقارير صحف بريطانية عديدة عن الظاهرة.

كما تفاعل نشطاء ووسائل إعلامية مع ظهور قوس قزح فوق قصر باكنغهام، قبل وقت قصير من الإعلان عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز "96 عاما".

https://twitter.com/romillyweeks/status/1567919475365740547

ومع ورود تقارير بشأن صحتها، توافد الناس نحو قصر باكنغهام، وسط تفاعل مع قوس القزح الذي ظهر فوق القصر الملكي.

والخميس، توفيت الملكة إليزابيث الثانية التي رافقت البريطانيين مدة 70 عاما، وعم دولا عدة، مع قرع أجراس الكنائس وطلقات مدفعية من أستراليا إلى المملكة المتحدة حيث تبدأ مرحلة حداد وطني من عشرة أيام، فيما أصبح نجلها البكر تشارلز ملكا.