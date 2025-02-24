بريطانيا.. 82 حالة وفاة بسبب "أدوية إنقاص الوزن"

شفق نيوز/ كشفت السلطات الصحية في بريطانيا، يوم الاثنين، عن وفاة 82 شخصاً عقب تناولهم أدوية تساعد على إنقاص الوزن مثل Ozempic وMounjaro.

ووفقا للأرقام الرسمية، فقد ارتفع عدد البريطانيين الذين توفوا بعد استخدام أدوية إنقاص الوزن وعلاج داء السكري من النوع الثاني، مثل Ozempic وMounjaro، إلى 82 حالة وفاة.

وأكدت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) أن "هذا العدد يشمل الوفيات المسجلة حتى نهاية كانون الثاني/ يناير، مما أثار مخاوف جديدة بشأن سلامة هذه الحقن".

كما أظهرت البيانات أن 22 شخصا توفوا بعد استخدام هذه الأدوية لإنقاص الوزن، بينما ارتبطت 60 حالة وفاة باستخدامها في علاج مرض السكري من النوع الثاني.

وحذرت أليسون كايف، كبيرة مسؤولي السلامة في الوكالة، "يجب أن يكون قرار بدء أو استمرار أو إيقاف العلاج قرارا مشتركا بين المرضى وأطبائهم، بناء على دراسة شاملة للمنافع والمخاطر".