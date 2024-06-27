بريطانيا.. وفاة جديدة بسبب "الخس"

شفق نيوز/ أعلنت هيئة السلامة الصحية البريطانية، يوم الخميس، عن وفاة شخص كان قد أصيب ببكتيريا "إيكولي" بعد تناوله شطيرة فيها "خس".

وأشارت الهيئة إلى أن 275 شخصاً كانوا قد أصيبوا جراء تفشي البكتيريا في المملكة المتحدة الشهر الماضي، وتم إيداع إيداع 122 شخصاً المستشفى، بسبب خس في شطائر معدة مسبقاً، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وتوفي مريضان بسبب سم "الشايغا الذي" تفرزه البكتيريا في آيار/ مايو الماضي لكن وفاة واحدة فقط كانت على صلة بالعدوى، وفقاً للهيئة، وكان المريضان اللذان توفيا يعانيان من مشكلات صحية مزمنة.

وعادة ما تعيش بكتيريا "إيكولي" في أمعاء الأشخاص والحيوانات الأصحاء، وفقاً لمايو كلينيك، ومعظم سلالاتها غير ضارة وقد تسبب الإسهال لفترة قصيرة نسبياً، لكن بعض السلالات قد تسبب مجموعة من الأمراض، منها عدوى الجهاز البولي والتهاب المثانة والقيء وفي أسوأ الحالات قد تؤدي لتسمم الدم الذي يهدد الحياة.

وعانى أكثر من 80% ممن مرضوا بسبب التفشي الأخير من إسهال دموي، وفقاً للهيئة.

وكانت الشكاوى قد انتشرت بسبب الشطائر المعدة مسبقاً التي تصنعها محال البقالة وسلاسل التجزئة في المملكة المتحدة، وتسببت في سحب شطائر وأطباق سلطات وغيرها بدءا من 14 حزيران/ يونيو الجاري.

وتراجع معدل الحالات مؤخراً. كما يجرى تحقيق في مصدر التفشي.