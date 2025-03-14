بريطانيا.. أغنام سائبة تقتحم الحدائق وتعيق حركة السير

شفق نيوز/ اشتكى عدد من سكان في لانكشير من انتشار قطعان أغنام تتجول بحرية في الأحياء السكنية منذ أشهر، حيث تقتحم الحدائق وتلتهم الزهور، إضافة إلى إعاقة حركة المرور، مما دفعهم للمطالبة بتدخل عاجل من السلطات.

وتجوب هذه القطعان، التي يصل عددها أحيانًا إلى 20 رأسًا، بين منطقتي ويتوورث وروتشديل، متسببة في تعطيل السيارات وإلحاق أضرار بالحدائق، وأبدى السكان قلقهم من استمرار المشكلة منذ أوائل 2024، محذرين من أن الوضع يشكل خطرًا على السلامة العامة لكل من البشر والحيوانات.

وحسب ما ذكرته صحيفة ميرور "Mirror" أوضح المستشار المحلي شاه وزير، ممثل حي هيلي حيث تتركز المشكلة، أن الأغنام "أصبحت مصدر إزعاج كبير، حيث تعرض السائقين للخطر، وتهدد سلامة السكان والمواشي معًا".

كما أشار إلى أن السكان يضطرون إلى إنفاق أموال إضافية لإعادة زراعة حدائقهم التي دمرتها الأغنام.

وأوضح وزير أن المجلس المحلي يعمل مع فرق الحراسة المجتمعية لرصد الفجوات في الأسوار التي تسمح للأغنام بالهروب من المزارع، كما جرى التواصل مع المزارعين لحثهم على مراقبة مواشيهم بشكل أفضل. ورغم تدخل الشرطة في القضية، لم يتم التوصل إلى حل حتى الآن.

وحذر وزير من تفاقم المشكلة مع حلول الربيع واقتراب الصيف، مطالبًا المزارعين باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع الأغنام من دخول المناطق السكنية. وأضاف: "نسعى لإيجاد حل سريع قبل وقوع أي إصابات، فالمسألة تتعلق بسلامة السكان".