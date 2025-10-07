بريطانيا.. أسراب الخنافس تغزو المنازل مع اقتراب الشتاء (فيديو)

شفق نيوز- لندن

اقتحمت أسراب من الخنافس العديد من المناطق السكنية في بريطانيا خلال الأيام القليلة الماضية للبحث عن أماكن آمنة لسباتها طيلة فصل الشتاء.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، أسراباً من الخنافس "تغزو" منازل البريطانيين.

وكتبت إحدى المتضررات: "هل تعرض أحدكم لغزو الخنافس اليوم؟".

وقال آخر: "الخنافس غطت غرفة المعيشة والنوم بأكملها. إنها منتشرة على النوافذ. لقد شعرت بالرعب".

وعلقت مستخدمة أخرى قائلة: "منزلي يعج بالخنافس".

وفي تعليقه على هذا الاجتياح، أوضح عالم الأحياء في جامعة أوكسفورد، البروفيسور تيم كولسون، لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "هذه الحشرات تبحث عن مكان للاختباء تحضيراً لفصل الشتاء المقبل".

وأشار كولسون إلى أن هذه الحشرات تدخل في سبات طوال فصل الشتاء، وعند اقترابه تبحث عن أماكن آمنة مثل المنازل وتحت الأشجار، أو بين أكوام الأوراق.

وشارك عشرات البريطانيين مقاطع لـ"غزو" الخنافس، مع إرفاقها بتساؤلات حول إمكانية نقل هذه الحشرات للأمراض.

وأوضح المسؤول عن قسم الخنافس بمتحف التاريخ الطبيعي في لندن ماكس باركلي، أن هذه الحشرات "يمكن أن تحمل بعض أنواع الفطريات، لكنها لا تعدي البشر".

وأكد خبراء أن أسراب هذه الحشرات لا تشكل أي خطر، داعين إلى "الحرص على حمايتها، لكونها جزءاً أساسياً في النظم البيئية".