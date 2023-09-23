بريطانيا.. تسجيل 4500 حالة وفاة مرتبطة بارتفاع الحرارة خلال ‏‏2022

شفق نيوز/ أظهرت دراسة صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، ‏تسجيل يقدر بنحو 4507 حالات وفاة مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة في إنكلترا ‏خلال عام 2022، بحسب الدراسة الرسمية حول الوفيات المرتبطة بالمناخ والتي ‏نُشرت يوم الجمعة.‏

وسجلت بريطانيا اليوم الأكثر سخونة على الإطلاق في يوليو/ تموز عام 2022، ‏عندما تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية كجزء من موجة الحر التي ‏يغذيها تغير المناخ في جميع أنحاء أوروبا.‏

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن دراستهم أظهرت "بعض المؤشرات على أن ‏الوفيات المرتبطة بالحرارة زادت خلال السنوات الأخيرة" لكنه وصف البيانات ‏بأنها تجريبية ونصح بالحذر عند إجراء مقارنات فردية من سنة إلى أخرى.‏

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية: "أي تغير في المناخ نحو درجات حرارة أكثر ‏تطرفاً من المرجح أن يؤدي إلى زيادة في الوفيات المنسوبة".‏

وقال المكتب إنه خلال 35 عاما من عام 1988 إلى عام 2022، ارتبط ما يقدر ‏بنحو 51670 حالة وفاة في إنكلترا بـ 5% من الأيام الأكثر حرارة، وما يقدر بنحو ‏‏199,298 حالة وفاة مرتبطة بـ5% من الأيام الأشد برودة.‏

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أعلى خطر للوفاة كان في لندن عندما ارتفعت ‏درجات الحرارة فوق 29 درجة مئوية، حيث كان خطر الوفاة أعلى بثلاث مرات ‏عما كانت عليه عندما كانت درجات الحرارة بين 9 درجات مئوية و22 درجة ‏مئوية.‏