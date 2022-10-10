بريطانيا تدرس معالجة "الهجرة السيئة".. الزهاوي للطلاب الأجانب: لا تجلبوا (6) اطفال معكم

شفق نيوز / تدرس الحكومة البريطانية، ضرورة وضع حد لحالات جلب الاطفال المرافقين للطلاب الاجانب، وفيما أبدى وزراء "قلقا متزايداً" من هذه الحالة، عبروا عن "استيائهم" من "الهجرة السيئة".

وقالت صحيفة The Times البريطانية، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "الوزراء في المملكة المتحدة يدرسون وضع حد أقصى لعدد الأطفال الذين يمكن للطلاب الأجانب جلبهم إلى البلاد، ضمن بحثهم عن طرق لمعالجة "الهجرة السيئة".

وأضافت الصحيفة أن "الوزراء يشعرون بالقلق من أنَّ بعض الطلاب الأجانب يجلبون معهم ما يصل إلى ستة أفراد يعولونهم، ويشتبهون في أنَّ البعض يستخدمون هذا بمثابة بابٍ خلفي للاستقرار الدائم في المملكة المتحدة".

طرق لتشديد إجراءات الهجرة

ومن المفهوم أنَّ الوزراء يبحثون عن طرق لتشديد القواعد، التي تسمح للطلاب بإحضار الأزواج وأي أطفال معالين، طالما يمكنهم إعالة أنفسهم.

حيث قالت مصادر بريطانية إنَّ "فرض الحد الأقصى كان أحد الحلول (المحتملة)، على الرغم من أنَّ القرار النهائي لم يُتخَذ بعد".

يقال إنَّ وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، ووزير شؤون مجلس الوزراء ناظم الزهاوي، يناقشان خططاً لخفض عدد المهاجرين المُعالين، في أحدث علامة على التوتر في قلب الحكومة بشأن سياسة الهجرة.

تعزيز النمو في بريطانيا

برغم أنَّ رئيسة الوزراء ليز تراس تفكر في تحرير بعض أشكال الهجرة في محاولة لتعزيز النمو، فإنها أصرت على أنها لا تزال تريد خفض صافي الهجرة إلى أقل من 100000، أي أقل من نصف المستوى الحالي.

من جانبه قال الزهاوي، الإثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إنَّ الحكومة تريد "مواجهة الهجرة السيئة"، مشيراً إلى أنَّ "الطلاب الدوليين يمثلون قطاعاً مثيراً للقلق".

كما صرح الزهاوي لشبكة Sky News: "الطلاب الأجانب… أمر إيجابي حقاً لجامعاتنا ومجتمعاتنا".

وأردف الزهاوي "لكن إذا نظرت إلى عدد المعالين الذين يأتون مع الطلاب الدوليين، فستتوقع أنَّ معظم الطلاب الدوليين قد يجلبون شخصاً معالاً، أو إذا كانوا حاصلين على درجة الدكتوراه، فقد يجلبون زوجاتهم وربما طفلاً، بينما هناك بعض الأشخاص الذين يأتون للدراسة في المملكة المتحدة يجلبون معهم 5 أو 6 أشخاص آخرين. هل هذا مناسب؟ لا".

وأضاف الزهاوي: "علينا أن نتأكد من أنهم يأتون حقاً للدراسة هنا"، مجادلاً بأنَّ هذا هو "الشيء الصحيح الذي يجب فعله للنظر في الضغط على إساءة استخدام النظام".

وصول العمال المهرة لبريطانيا

في سياق متصل يعتقد الوزراء أنَّ الطلاب من بلدان محددة أكثر ميلاً لجلب عدد كبير من المعالين، في حين أنَّ الطلاب المماثلين من دول أخرى يجلبون واحداً أو اثنين فقط، ويعتبرون ذلك علامة على أنه في بعض الأماكن يُنظَر إلى تأشيرة المرافق على أنها أسهل طريقة للوصول إلى بريطانيا.

لكن الزهاوي اقترح أنه يمكن تخفيف القواعد لتسهيل وصول العمال المهرة إلى بريطانيا. وأوضح: "انظر إلى تقنية النطاق العريض غيغابت. نحن بحاجة إلى مزيد من المهندسين الذين يمكنهم ربط التكنولوجيا الفعلية معاً لتقديم نطاق عريض من الغيغابت. إذا احتجنا إلى جلب 200 أو 300 مهندس آخرين إلى هنا ليكونوا قادرين على فعل ذلك بوتيرة سريعة، أعتقد أنَّ الناس سيدعمون ذلك".

في سياق متصل يبلغ صافي الهجرة في بريطانيا 239000 مهاجر سنوياً، بعد أن تخلى رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، عن هدف كاميرون المتمثل في خفضها إلى أقل من 100000 مهاجر في عام 2019.