بريطانيا تحظر وسائل التواصل لمن تقل أعمارهم عن 16 عاماً

شفق نيوز- لندن

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الاثنين، إنه سيحظر مواقع التواصل الاجتماعي على من تقل أعمارهم عن 16 ‌عاما وسيفرض قيودا على منصات الألعاب والبث المباشر.

وذكر ستارمر أنه سيدخل تغييرات جذرية على اللوائح الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي لحماية القصر بشكل أفضل خلال استخدامهم للإنترنت.

وأضاف: "من ⁠الواضح لي أن الحظر الكامل هو الخيار الصحيح"، متابعاً أنه على الرغم من أن الأمر لن يكون سهلا فإن الحكومة لديها القدرة على التصدي لقوة شركات التكنولوجيا الكبرى.

وشددت بريطانيا بشكل متزايد من نهجها تجاه شركات التكنولوجيا في السنوات القليلة الماضية، وحثتها أو أجبرتها على فرض ‌تدابير ⁠للتحقق من العمر وضبط الخوارزميات، بل وأيضا منع القصر في الآونة الأخيرة من تداول الصور الفاضحة الملتقطة بالهواتف المحمولة.

وكانت أستراليا أول دولة تحظر وسائل التواصل ⁠الاجتماعي على من تقل أعمارهم عن 16 عاما، إذ منعتهم في أيلول/ ديسمبر كانون الأول من استخدام منصات ⁠مثل تيك توك ويوتيوب وإنستجرام وفيسبوك.

وبعد ذلك أعلنت مجموعة من الدول أنها تسعى إلى ⁠تنظيم الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثيرها على صحة القصر وسلامتهم.