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بريطانيا تتحرك لحظر تواصل أرباب العمل مع موظفيهم خارج أوقات الدوام

Category: منوعـات

Date: 2021-06-06T17:53:28+0000
بريطانيا تتحرك لحظر تواصل أرباب العمل مع موظفيهم خارج أوقات الدوام

شفق نيوز/ دعت نقابة "بروسبكت" المهنية، التي تتعامل مع كبرى المؤسسات في المملكة المتحدة مثل بي بي سي ووزارة الدفاع وغيرها، البلاد إلى إصدار قانون عمل على غرار ما تقوم به فرنسا منذ أربع سنوات، يمنح من خلاله العمال "الحق في قطع الاتصال بأرباب العمل خارج ساعات الدوام المحددة".

وتقول كلير مولالي، وهي خبيرة في تكنولوجيا المعلومات من إيرلندا الشمالية: "لقد أصبح العمل أكثر إرهاقاً خلال العام الماضي، ثمة ضغط على الموظفين بسبب تفقدهم المستمر لبريدهم الإلكتروني والرد على المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو والتأكد من توفرهم في متناول اليد طوال اليوم، فيصبح من الصعب الفصل بين العمل والحياة الشخصية".

وتجادل كلير، بأن الوضع الذي تواجهه هي وملايين من الموظفين الآخرين الذين يعملون من منازلهم خلال الوباء "لا يحتمل".

ومع تنبيه العديد من أعضائها من تعرض صحتهم العقلية للخطر، دعت "بروسبكت"، الحكومة إلى منح الموظفين "حقاً قانونياً في قطع الاتصال عند الانتهاء من الدوام".

وهذا من شأنه أن يمنع الرؤساء من "إرسال إيميلات أو أن يتصلوا بهم بشكل روتيني" خارج ساعات العمل المحددة.

يذكر أن "الحق في قطع الاتصال" أصبح قانوناً إلزامياً في فرنسا منذ أربع سنوات، إذ يُطلب من الشركات تحديد "ساعات محددة" متفق عليها "للعاملين عن بُعد".

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