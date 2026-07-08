بريطانيا.. الملك تشارلز يعفو عن امرأة أعدمت قبل أكثر من 70 عاماً

شفق نيوز- متابعة

أفادت صحيفة "الإندبندت"، بأن الملك تشارلز الثالث أصدر عفواً ملكياً مشروطاً بحق "روث إليس"، وهي آخر امرأة نُفذ بحقها حكم الإعدام في بريطانيا، وذلك بعد مرور أكثر من 70 عاماً على إعدامها.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير العدل البريطاني، ديفيد لامي، أمام أعضاء البرلمان إن "الملك قبل نصيحة الحكومة بمنح إليس العفو المشروط، بناءً على توصية رسمية".

وأضاف لامي، أن "هذا القرار يمثل تخفيفاً رمزياً للعقوبة من الإعدام إلى السجن مدى الحياة، اعترافاً بالظلم التاريخي الذي شاب القضية في تلك الحقبة".

وبين أن "القوانين المعاصرة كانت ستأخذ في الاعتبار تعرضها لعنف منزلي مبرح وسلوك تحكمي قاهر من قِبل شريكها، وهي أدلة حُجبت ولم تُسمع أثناء محاكمتها عام 1955".

وكانت روث إليس، تعمل مضيفة في نادٍ ليلي، قد واجهت حبل المشنقة في تموز/يوليو 1955، بعد ثلاثة أشهر فقط من إطلاقها النار على حبيبها ديفيد بليكلي وقتله خارج حانة "ذا ماغدالا" في منطقة هامبستيد بشمال لندن. وخاضت عائلتها وأحفادها معارك قانونية طويلة ومستمرة لعقود من أجل تبرئة ذكراها وتصحيح المسار القضائي.

وقد أعادت هذه القضية التاريخية، التي أسهمت في إنهاء عقوبة الإعدام ببريطانيا لاحقاً، إثارة الاهتمام العام والجدل المجتمعي مؤخراً بعدما جُسدت في مسلسل درامي أنتجته شبكة "إي تي في"يحمل اسم حب قاسي: قصة روث إليس (A Cruel Love: The Ruth Ellis Story).

وجسدت الممثلة لوسي بوينتون دور إليس، وشاركها البطولة نخبة من النجوم مثل توبي جونز، وتوبي ستيفنز، وجولييت ستيفنسون، بالإضافة إلى لوري ديفيدسون الذي لعب دور الضحية ديفيد بليكلي.