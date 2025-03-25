بريطانيا.. العثور على كنز أثري "استثنائي" عمره 2000 عام

شفق نيوز/ كشفت مؤسسات آثارية بريطانية، يوم الثلاثاء، عن العثور على كنز "استثنائي" يعود إلى العصر الحديدي في المملكة المتحدة قبل نحو ألفي عام.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن العلماء عثروا على كنز يضم 800 قطعة نقدية عمرها يناهز 2000 عام، وهو ما يعتبر "أحد أكبر وأهم اكتشافات العصر الحديدي في المملكة المتحدة"، ووفقاً لتقييم علمي أولي فإن هذه القطع طُمرت في القرن الأول الميلادي، في زمن الغزو الروماني لبريطانيا.

وأُعلن اكتشاف "غنيمة ميلسونبي"، تيمّناً باسم قرية في يوركشير في شمال إنكلترا حيث عُثر على القطع، في بيان مشترك من المتحف الشهير في لندن، وجامعة دورهام، وهيئة إنكلترا التاريخية، الوكالة الحكومية المسؤولة عن حماية التراث، في ما يُعد "أحد أكبر الاكتشافات" المتعلقة بالعصر الحديدي في البلاد.

وحدث الاكتشاف في العام 2021 من جانب شخص متمرس في الكشف عن المعادن. وبعدما استوقفه ما ظن أنه اكتشاف مهم، اتصل بجامعة دورهام التي بدأت أعمال التنقيب بدعم من المتحف البريطاني.

وفي المجمل، اكتُشف أكثر من 800 قطعة، بينها أحزمة خيول ورماح ومراجل وحاويات، في ما يُعتبر "أحد أكبر وأهم اكتشافات العصر الحديدي في المملكة المتحدة"، حسب ما جاء في البيان.

وأوضح عالم الآثار الذي قاد أعمال التنقيب توم مور لوكالة الأنباء الفرنسية أنه عندما دخل علماء الآثار إلى الخندق حيث كانوا يقومون بأعمال التنقيب، أدركوا أن "هذا اكتشاف استثنائي".

وتُعتبر "الكمية والتنوع في هذه القطع أمراً غير عادي بالنسبة إلى بريطانيا"، بحسب البيان الصادر عن المؤسسات الثلاث التي رأت في هذا الاكتشاف طريقة جديدة لفهم الحياة قبل 2000 عام في شمال البلاد.

ولفت توم مور إلى أن "الأمر المحير في الموضوع هو أن الناس في بريطانيا كانوا معتادين نسبيا على العربات ذات العجلتين. لكن القطع التي عُثر عليها (في ميلسونبي) تشير إلى عربات أكبر بكثير ومركبات مزخرفة بزخارف فاخرة، وهو ما كان شائعا أكثر في أوروبا القارية، في ألمانيا والدانمارك".

وأشار تقييم علمي أولي إلى أن هذه القطع طُمرت في القرن الأول الميلادي، في زمن الغزو الروماني لبريطانيا.