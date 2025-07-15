بريطانيا.. السجن 4 سنوات لشخصين قطعا شجرة "روبن هود"

شفق نيوز- متابعة

حكمت محكمة بريطانية، يوم الثلاثاء، على رجلين اُدينا بقطع شجرة شهيرة في المملكة المتحدة، بالسجن لأكثر من أربعة أعوام.

وأدانت هيئة المحلفين في محكمة نيوكاسل في أيار/مايو الصديقين السابقين دانيال غراهام (39 عاما) وآدم كاروثرز (32 عاما) لقطعهما شجرة في سيكامور غاب في 2023.

وحظيت "سيكامور غاب تري" الواقعة بين تلتين ويبلغ عمرها نحو مئتي عام بشهرة عالمية بفضل فيلم "روبن هود" عام 1991، ويظهر فيه النجمان كيفن كوستنر ومورغان فريمان وهما يسيران أمام هذه الشجرة الضخمة.

وقّدرت الأضرار التي ألحقها هذا العمل التخريبي بالشجرة بأكثر من 622 ألف جنيه إسترليني (أكثر من 816 ألف دولار)، فيما قُدِّرَت الأضرار التي لحقت بجدار هادريان القريب المصنّف من اليونسكو موقعا للتراث العالمي بنحو 1144 جنيها إسترلينيا (1521 دولارا).

وأثار قطع هذه الشجرة غضبا وانفعالا في المملكة المتحدة، نظرا لتعلق عامة الناس بها.

وكان الرجلان توجها إلى الموقع قرب هيكسهام بسيارة غراهام من نوع رينج روفر ليلة 27 أيلول/سبتمبر 2023، وقطعا جذع الشجرة بمنشار كهربائي في غضون دقائق، وفقا لما ذكر المدعي العام ريتشارد رايت في جلسة سابقة.

واختيرت شجرة القيقب التي كانت تُلتقط أمامها صور عائلية وصور زفاف للذكرى، شجرة العام في أنجلترا عام 2016.