بريطانيا.. ارتفاع "صادم" في اضطراب الهوية الجنسية بين الأطفال

شفق نيوز/ أظهرت دراسة جديدة، يوم الجمعة، ارتفاعاً هائلاً في حالات تشخيص اضطراب الهوية الجنسية بين الأطفال والشباب في بريطانيا.

ووفقاً للدراسة المنشورة في مجلة Archives of Disease in Childhood، ارتفعت نسبة انتشار اضطراب الهوية الجنسية من حالة واحدة لكل 60 ألف طفل في عام 2011 (ما يعادل 192 حالة على المستوى الوطني) إلى حالة واحدة لكل 1,200 طفل في عام 2021 (10,291 حالة).

وبيّنت الدراسة، أن "ارتفاع التشخيص كان أسرع بين الإناث منذ عام 2015، حيث تضاعف معدله مقارنة بالذكور بحلول عام 2021".

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" كشفت الدراسة أن الأطفال المصابين باضطراب الهوية الجنسية يعانون من معدلات مرتفعة من القلق والاكتئاب وإيذاء النفس، وهي مستويات توازي أو تفوق تلك المسجلة لدى الأطفال المصابين بالتوحد أو اضطرابات الأكل.

بدوره، قال البروفيسور تيم دوران من جامعة يورك، أحد معدي الدراسة، إن "تشخيص اضطراب الهوية الجنسية لا يزال نادرًا في معظم العيادات، حيث لا تسجل الممارسات الطبية سوى حالتين أو أقل".

وأضاف دوران، أن "الأطباء العامين بحاجة إلى دعم أكبر للتعامل مع هذه الحالات المعقدة".

ويأتي هذا في الوقت الذي أوضح فيه الدراسة أن معدلات التشخيص تراجعت بشكل مؤقت في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، لكنها عادت للارتفاع في عام 2021.

وشدد الباحثون على أهمية توفير دعم نفسي واجتماعي مكثف للأطفال المصابين باضطراب الهوية الجنسية، بالإضافة إلى إرشادات واضحة للأطباء العامين للتعامل مع هذه الحالات المعقدة.