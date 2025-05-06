بريطانيا.. احتراق 5 آلاف هكتار إثر ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة

شفق نيوز/ شهد منتزه دارتمور الوطني في ديفون بالمملكة المتحدة، حريق واسع الانتشار دمر ما يقرب من 5000 هكتار من الأراضي البرية، وسط تحذيرات من استمرار خطورة اندلاع حرائق جديدة نتيجة الطقس الجاف والرياح المتقلبة.

وذكر موقع "الغارديان" The Guardian أن خدمة الإطفاء والإنقاذ في ديفون وسومرست أفادت بأن الحريق التهم نحو 12,500 فدان من الأراضي البرية، مشيرةً إلى أن فرق الإطفاء استخدمت معدات متخصصة، من بينها مركبات Argo Cat، ووحدات ضباب، ومنفاخات أوراق، بالإضافة إلى طائرة مسيّرة لدعم جهود الإخماد. ولفتت إلى أن تقلبات الطقس تجعل المنطقة لا تزال مهددة باندلاع حرائق جديدة، داعيةً السكان والزوار إلى تجنّب منطقتي ميريفيل وأوكيهامبتون حتى إشعار آخر.

ونشرت حديقة دارتمور الوطنية صورة للحريق صباح الاثنين عبر منصة X، محذرةً من أن الجفاف الشديد جعل المنطقة عرضة بدرجة كبيرة للاشتعال، داعيةً الزوّار إلى الامتناع عن استخدام الشوايات أو إشعال النيران.

وقال سيمون يونغ، مدير منطقة في خدمة الإطفاء والإنقاذ بديفون وسومرست، في تصريح لـ"بي بي سي"، إن طبيعة أراضي دارتمور البرية تصعّب من عمليات الوصول إليها، رغم امتلاك الفرق لمركبات متخصصة. وأضاف: "لقد ساهمت الرياح في انتشار النيران، ونحن نواجه حاليًا ظروف حرائق غابات كهرمانية على مستوى البلاد قد تستمر لعدة أيام".

ويأتي هذا الحريق في ظل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة مع بداية مايو/أيار، حيث بلغت الحرارة 29.3 درجة مئوية في حدائق كيو جنوب غرب لندن. وفي نفس اليوم، اندلع حريق آخر في منطقة غرب يوركشاير امتد لمسافة 1.6 ميل بالقرب من ريبوندن، في مؤشر على تصاعد وتيرة حرائق الغابات في المملكة المتحدة.

ووفقًا للمجلس الوطني لرؤساء الإطفاء، استجابت خدمات الإطفاء والإنقاذ لـ439 حريقًا بريًا منذ مطلع يناير/كانون الثاني وحتى صباح الأول من مايو/أيار ، مقارنةً بـ250 حريقًا في نفس الفترة من عام 2022، و60 في عام 2023، و44 فقط في عام 2024.

وفي تطور آخر، استدعيت فرق الإطفاء في ساري إلى حريق اندلع في العراء بمساحة 1.6 هكتار في تورفيل بمنطقة لايت ووتر حوالي الساعة 12:45 ظهرًا يوم الاثنين.