بريتني سبيرز تحذف حسابها على إنستغرام بعد تهمة القيادة تحت تأثير الكحول

شفق نيوز- متابعة

حذفت نجمة البوب الأميركية بريتني سبيرز حسابها على إنستغرام، بعد توقيفها مساء الأربعاء، بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، وسط مخاوف متزايدة داخل عائلتها.

وكان الحساب، الذي يضم أكثر من 42 مليون متابع، يُستخدم بشكل منتظم لنشر فيديوهات للرقص، لكنه اختفى بعد الحادثة.

وألقت شرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا القبض على بريتني سبيرز، 44 عاماً، حوالي الساعة 9:30 مساءً، ونُقلت بعد ذلك لفحص نسبة الكحول في الدم.

ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في 4 أيار/مايو.

وقال مصدر لموقع بيج سيكس الأميركي، إن النجمة كانت "في حالة تأثر شديد، شعرت بالخجل والإحراج، وندمت بشدة"، مضيفاً أنها "بكت بحرقة طوال الحادثة".

وأكد مدير أعمالها لصحيفة "ميرور"، أن "الحادث مؤسف وغير مبرر، وستتخذ بريتني الخطوات الصحيحة للالتزام بالقانون، مع الحصول على الدعم والمساعدة خلال هذه الفترة العصيبة".

وأضاف أن أبنيها، شون بريستون وجايدن جيمس، "سيقضيان بعض الوقت معها، مع وضع خطة لضمان رفاهيتها".

وتأتي هذه الحادثة بعد فترة عصيبة عاشتها سبيرز على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشرت مؤخراً فيديو راقصاً مثيراً أثار قلق معجبيها.

خلال الفيديو، ظهرت المغنية وهي ترقص مرتدية بدلة دانتيل أرجوانية ضيقة، مع فتحة صدر لم تُغطَّ بالكامل، مما دفعها لتصحيح الأمر رقميًاً قبل النشر.

وكانت بريتني سبيرز قد تحررت من الوصاية التي استمرت 13 عاماً في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وما زالت حياتها الشخصية تحظى باهتمام واسع من وسائل الإعلام والمعجبين، خاصة بعد هذه الحوادث الأخيرة التي أثارت القلق حول سلوكها ورفاهيتها.