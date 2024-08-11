برلين تقدم تجربة "الإحساس بالطيران" عبر أعلى أرجوحة في أوروبا

شفق نيوز/ تمنح مدينة برلين زوارها تجربة فريدة من نوعها مع أرجوحة تصل إلى ارتفاع 120 متراً، وهي الأعلى في أوروبا.

تقع الأرجوحة على سطح أحد الفنادق في وسط المدينة، وتوفر إطلالة بانورامية رائعة على العاصمة الألمانية.

ومنذ تدشينها في يونيو/ حزيران، تستقطب الأرجوحة نحو مئة زائر يومياً، حيث يمكن للزوار اختبار مشاعر الإثارة لمدة 5 دقائق مقابل حوالي عشرين يورو.

باسكال فينت، أحد الزوار، وصف تجربته بأنها تمنحه شعوراً بالحرية بعد التأرجحات الأولى، بينما أعربت فيكتوريا فويغت عن شعورها بالطيران.

وأشار آندي هوفر، مدير الشركة المشغلة، إلى أن الهدف هو تقديم تجربة مميزة تتفوق على برج التلفزيون في برلين، الذي يبلغ ارتفاعه 368 متراً. الارجوحة الجديدة تتفوق على سابقتها في أمستردام، التي كانت الأعلى في القارة الأوروبية بارتفاع 100 متر.