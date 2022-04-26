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برلمان مصر يتحرك ازاء مسلسل كويتي يسيء للمرأة المصرية

Category: منوعـات

Date: 2022-04-26T11:07:36+0000
برلمان مصر يتحرك ازاء مسلسل كويتي يسيء للمرأة المصرية

شفق نيوز/ تقدم عضو مجلس النواب المصري محمد سعد الصمودي، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة لرئيس المجلس، موجهاً إلى وزيري الخارجية والثقافة، للتحرك ووقف عرض أحد الأعمال التلفزيونية التي تبث في الكويت.

وقال الصمودي في طلبه: "أصيب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بالاستياء البالغ نتيجة عرض مقاطع من مسلسل في شارع الهرم، الذي بدأ عرضه مطلع شهر رمضان الجاري يتطرق لقضايا حساسة ومثيرة تسيء لسمعة بلدهم".

وأضاف أن هناك مطالبات واسعة في الكويت، ومناشدات من أعضاء مجلس الأمة الكويتي بضرورة وقف عرض المسلسل، معتبرين بأن العمل يسيء لعادات وتقاليد المجتمع الكويتي وأخلاقياته.

وتابع الصمودي أن المسلسل من إنتاج شركة كويتية، يشارك فيه ممثلون خليجيون وتمت إجازة العمل من جانب وزارة الإعلام الكويتية، وتم تصوير مشاهده في الكويت، ويعرض ويذاع على المنصات التابعة للكويت، تظهر فيه إحدى الفنانات، وتلعب فيه دور راقصة من مصر، وتظهر في مشاهد غير أخلاقية وهو أمر يسيء لنا وللمرأة المصرية بصفة عامة.

وطالب النائب في طلبه بتحرك السلطات المعنية للتدخل إلى جانب السلطات الكويتية للمطالبة بوقف عرض مسلسل "في شارع الهرم"، لأنه يتضمن إساءة لمصر، وقال: "في ظل العلاقة الطيبة والأخوية التي تجمع الشعبين، فيجب الحديث عن المجتمعات الأخرة سواء كانت مصرية أو غيرها بقدر كبير من الاحترام والتقدير ولا ينبغي الإساءة لها من خلال عمل درامي".

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