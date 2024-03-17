"بركان أيسلندا" يثور مجددا ويطلق حمماً برتقالية

شفق نيوز/ كشف مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا، ثوران جديد للبركان السبت الماضي، وهذه هي المرة الرابعة منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، وأطلق هذه المرة حمما برتقالية اللون.

وتحذر السلطات منذ أسابيع من ثوران وشيك في شبه جزيرة ريكيانيس الواقعة جنوبي العاصمة ريكيافيك مباشرة، وهو الثوران السابع للبركان في هذه المنطقة منذ عام 2021.

وكان البركان قد ثار آخر مرة في أوائل فبراير/شباط، مما أدى إلى انقطاع التدفئة عن أكثر من 20 ألف شخص بعد أن تضررت الطرق وخطوط الأنابيب بشدة من تدفقات الحمم البركانية، وفي يناير/كانون الثاني، أدى ثوران البركان إلى تدمير منازل عدة في بلدة لصيد الأسماك.

ويوجد في أيسلندا أكثر من 30 بركانا نشطا، مما يجعل الجزيرة الواقعة في شمال أوروبا مقصدا رئيسيا لسياحة البراكين، وهو قطاع متخصص يجذب الآلاف من الباحثين عن الإثارة.