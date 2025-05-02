بركان في المحيط يوشك على الانفجار.. وتحذيرات من زلزال كل دقيقة

شفق نيوز/ أطلق علماء الجيولوجيا تحذيراً بشأن بركان "أكسيال سيمونت" النشط، الواقع في أعماق المحيط الهادئ شمال غرب الولايات المتحدة، مؤكدين أنه يُظهر مؤشرات واضحة على قرب ثورانه مجدداً.

ويقع البركان، الذي يبلغ عرضه ميلاً واحداً، على عمق يزيد عن 4900 قدم تحت سطح البحر، وعلى بُعد نحو 300 ميل من سواحل ولاية أوريغون.

وقد عرف البركان نشاطاً متكرراً، إذ ثار ثلاث مرات خلال العقود الثلاثة الماضية، في أعوام 1998، 2011، و2015، حيث أحدث في آخر ثوراته نحو 8000 زلزال، وأطلق تدفقات حمم بسمك 400 قدم، وتسبب في هبوط قاع المحيط بنحو ثمانية أقدام.

ويتابع العلماء في جامعتي واشنطن وأوريغون هذا البركان عن كثب، ويؤكدون أن قاع البحر فوقه قد عاد إلى مستوى التضخم الذي بلغه قبل ثوران عام 2015.

ويُعد هذا التورم مؤشراً واضحاً على تراكم الصهارة أسفل سطح القشرة المحيطية، وهو ما قد ينذر بحدوث ثوران جديد في أي وقت.

ويقول الدكتور ويليام ويلكوك، أستاذ الجيوفيزياء البحرية بجامعة واشنطن، إن هناك فرضية تشير إلى أن مقدار هذا التضخم يمكن أن يتنبأ بموعد الثوران، مضيفاً: "إذا صحت الفرضية، فقد نشهد الثوران في أي يوم الآن".

رغم ذلك، يطمئن العلماء إلى أن الثوران المتوقع لا يشكل خطراً مباشراً على البشر أو على المناطق الساحلية، نظراً لموقع البركان العميق والبعيد عن اليابسة، ما يعني أن الثوران قد يمر دون أن يشعر به أحد.

ويُشبَّه نشاط البركان بطبيعة انفجارات الحمم الهادئة في هاواي، حيث تتدفق الحمم بهدوء دون انفجارات عنيفة.

وأشار عالم الجيوفيزياء مايك بولاند، من مرصد بركان يلوستون، إلى أن "أكسيال سيمونت" يُعد من أفضل البراكين تحت البحر مراقبة في العالم، لافتاً إلى أن مراقبته المستمرة تمكّن العلماء من رصد تغيراته بشكل دقيق.

كما أوضح ويليام تشادويك، الباحث في جامعة ولاية أوريغون، أن البركان ظل يتضخم تدريجياً منذ ثورانه الأخير، وأن نافذة التوقعات تشير إلى احتمال ثورانه في أي وقت بين يوليو 2024 ونهاية عام 2025، بناء على المعطيات الحالية.

وإلى جانب التورم، رُصد أيضاً تزايد ملحوظ في النشاط الزلزالي بالمنطقة، مع تسجيل مئات الهزات الصغيرة يومياً، ما يدعم نظرية اقتراب موعد الانفجار.

ويُذكر أن البركان يقع على حافة سلسلة خوان دي فوكا، وهي منطقة نشطة تكتونياً تمتد من أوريغون إلى ألاسكا، وتضم عدداً من البراكين تحت البحر، ويُصنف "أكسيال سيمونت" كبركان درعي شاب، يتميز بانحدار منخفض وتدفقات حمم واسعة.