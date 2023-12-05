بركان ثائر في إندونيسيا يحصد 23 شخصا والبحث جار عن مفقودين

شفق نيوز/ عثر رجال الإنقاذ الذين يبحثون في المنحدرات الخطرة لبركان جبل مارابي في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، على المزيد من جثث المتسلقين، الذين حاصرهم ثوران مفاجئ للبركان قبل يومين، ما يرفع عدد القتلى المؤكدين والمفترضين إلى 23.

وقال إيدي مارديانتو، نائب قائد الشرطة في إقليم سومطرة، انه تم العثور على جثث جديدة في مكان قريب من موقع ثوران البركان، والذي يقدر أنه لا يبعد سوى بضعة أمتار.

وقبل ذلك قال عبد المالك رئيس وكالة البحث والإنقاذ في بالانغ إن "العدد الإجمالي للأشخاص الذين قضوا راهنا هو 13"، مضيفا أن عشرة متنزهين لا يزالون في عداد المفقودين فيما تم إجلاء 52.

وفيما عثر على جثة المتنزهين في وقت متأخر من يوم الاثنين، يعيق استمرار النشاط البركاني وسوء الأحوال الجوية مهمة الإنقاذ، حيث أوضح المسؤول أن "الرماد البركاني بلغ أسفل التلة ما يشكل تحديا لفريق الإنقاذ".

"حزام النار"

وعثر على جثث 11 متنزها الاثنين قرب فوهة بركان جبل مارابي على جزيرة سومطرة، فيما عثر على آخرين على قيد الحياة وأنزلوا من الجبل.

وانبعث من البركان عمود من الرماد على ارتفاع ثلاثة آلاف في السماء الأحد.

وبدأ ثوران البركان مارابي على جزيرة سومطرة وهو الأكثر نشاطا في البلاد عند الساعة 14,54 الأحد (07,54 بتوقيت غرينتش).

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في منطقة المحيط الهادئ، حيث يتسبب التقاء صفائح قارية في نشاط زلزالي وبركاني كبير. وتضم إندونيسيا حوالي 130 بركانا نشطا.